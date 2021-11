Carlos Sainz: "No tengo ni idea de cómo es el circuito de Losail"

El piloto espa帽ol Carlos Sainz (Ferrari) confes贸 que no tiene "ni idea de c贸mo es el circuito de Losail", escenario este fin de semana del novedoso e in茅dito Gran Premio de Catar del Mundial de F贸rmula 1, y recalc贸 que "todav铆a est谩 muy apretada" la pelea con McLaren por la tercera plaza del Mundial de Constructores.

"Es extra帽o porque normalmente vas al simulador las semanas anteriores, pero llevamos fuera cinco semanas y no he podido ir, as铆 que no tengo ni idea de c贸mo es el circuito aparte de las 'on boards', pero este fin de semana no hay Sprint, as铆 que tenemos tres libres para aclimatarnos", apunt贸 Sainz este jueves en rueda de prensa.

El madrile帽o se refiri贸 a estas 'on boards', las c谩maras que ven la perspectiva del piloto, para conocer el trazado y de las que ha visto "unas cuantas de MotoGP". "Tambi茅n hay un v铆deo de GP2 circulando y tres o cuatro v铆deos en Youtube", se帽al贸.

Sobre los l铆mites para adelantar, cree que "no deber铆a de haber problemas" si les dan "margen" a los pilotos. "Deber铆a hablar si ser谩 l铆nea blanca o piano porque parece que hay arena y ser谩 complicado si la metemos de vuelta al circuito. Espero que sean consistentes a la hora de poner la norma y poder as铆 disfrutar de un buen fin de semana en una pista distinta", remarc贸.

Sainz record贸 que tuvo "suerte" el pasado domingo tras su toque en la salida del Gran Premio de Brasil con su excompa帽ero Lando Norris. "No perd铆 carga aerodin谩mica, pero s铆 me comprometi贸 la entrada en la curva 1 y 4 que me hizo perder posiciones y al final hice toda mi carrera tras Charles (Leclerc)", indic贸.

"Siento que estaba rindiendo a gran nivel y que deber铆a estar por delante de Charles. Fue un buen fin de semana salvo por esa salida, pero sino habr铆a sido un fin de semana muy fuerte", a帽adi贸 el espa帽ol, que dej贸 claro que mantiene su buena amistad con Norris.

En cuanto a la batalla por la tercera plaza del Mundial de Constructores con McLaren, el sexto clasificado del campeonato advirti贸 que entre los monoplazas hay "una d茅cima o d茅cima y media". "As铆 que hablamos de detalles porque tanto en M茅xico y Brasil, si los miramos, ellos podr铆an haber tenido un coche por delante de ambos Ferrari. Les hemos sacado buenos puntos, pero podr铆a haber sido completamente distinto y todav铆a est谩 muy apretado", sentenci贸.