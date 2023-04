Carlos Sainz: "Con este formato no hay tiempo para cambiar y probar distintos reglajes"

El piloto espa√Īol Carlos Sainz, de la Scuderia Ferrari, ha afirmado este viernes que "no hay tiempo para cambiar y probar distintos reglajes" con el formato Sprint a√Īadido al Gran Premio de Azerbaiy√°n, cuarta cita del Campeonato del Mundo de F√≥rmula 1.

"Hoy ha sido un día muy complicado para mí. No he sentido confianza en el coche desde el inicio de los entrenamientos libres y obviamente con este formato no hay tiempo para cambiar y probar distintos reglajes", ha indicado Sainz tras la jornada clasificatoria, en declaraciones facilitadas por su equipo de prensa.

"La clasificaci√≥n tambi√©n ha sido un poco desastre, porque hemos tenido que usar dos juegos de neum√°ticos nuevos en la Q1 y eso s√≥lo me ha dejado un juego nuevo para la Q3. En general, no he entrado en ritmo durante las dos sesiones, culpa m√≠a", ha admitido el piloto madrile√Īo.

Pese a todo, Sainz se ha mostrado con confianza para la carrera larga en sesión dominical, sin perder de vista el Sprint sabatino. "El domingo pelearé desde la cuarta posición y esta noche nos centraremos en cómo podemos mejorar las sensaciones en el coche", ha dicho al respecto.

"Felicidades a Charles por una gran vuelta y conseguir la 'pole' para el equipo", ha concluido Sainz, aludiendo a la posici√≥n de privilegio en la parrilla que ha conseguido este mismo viernes su compa√Īero de escuder√≠a, el monegasco Charles Leclerc.

