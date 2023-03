Carlos Sainz: "En cuanto he intentado luchar con Alonso me he cargado las ruedas"

El piloto espa√Īol de F√≥rmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) lament√≥ la degradaci√≥n de neum√°ticos que parece volver√° a dar problemas a la Scuderia esta temporada, despu√©s de sufrir en el Gran Premio de Bar√©in este domingo, sin margen para apretar, al tiempo que felicit√≥ a Fernando Alonso y Aston Martin por su tercer puesto.

"Lo hemos intentado todo, aguantamos bien el primer juego de neumáticos pero la carrera fue tomando forma y acabamos donde merecíamos, detrás de Aston Martin y un Fernando que ya veíamos que nos iba a poner las cosas complicadas", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

El madrile√Īo tuvo una bonita lucha con Alonso, pero no le aguantaron los neum√°ticos. "Est√° claro que este circuito no era nuestro fuerte por la degradaci√≥n que hay. Era una asignatura pendiente del a√Īo pasado. En cuanto he intentado luchar con Fernando me he cargado las ruedas. Luego las he recuperado pero ha dejado poco margen, tiras y te comes las ruedas. Es una asignatura que trataremos de mejorar", afirm√≥.

Además, Sainz, que terminó cuarto por detrás del asturiano, explicó los toques con su amigo. "Siempre respeto a Fernando y ha sido una batalla dura y bonita, peleando por un podio que se merecen él y Aston Martin por el trabajo que han hecho. En las próximas carreras intentaremos hacerlo mejor", terminó.

Europa Press