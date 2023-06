Carlos Sainz: "Entiendo perfectamente que la gente esté más pendiente de Alonso, es natural"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) confesó que entiende "perfectamente" y ve "natural" que los medios de comunicación y los aficionados estén más pendientes de Fernando Alonso (Aston Martin), al mismo tiempo que lamentó que el Ferrari sea un monoplaza que "deja lucirte poco", frente a Red Bull, "uno de los coches más dominantes de los últimos años".

"No es que lo haya sentido, es que lo veo (que la gente esté más pendiente de Alonso), pero lo entiendo perfectamente, me parece natural. Fernando (Alonso) ha sido dos veces campeón del mundo, hizo que yo quisiera ser piloto de Fórmula 1. Es algo que no me molesta ni me preocupa. Yo también estoy en la Fórmula 1 dándolo todo por mí y por España", reconoció Sainz en una entrevista en 'El Larguero' de La Ser esta madrugada.

El madrileño cree que el bicampeón español esta viviendo un momento "muy bonito" y "especial" en su carrera. "Después de tantos años, ver que la afición se ha reenganchado de esta manera... Estoy seguro que está disfrutando", comentó sobre la 'Alonsomanía', admitiendo que el pobre rendimiento del Ferrari en este inicio tampoco ayuda a que la afición española de vuelque con él.

"Si Ferrari estuviera para victorias y podios, también sería más fácil, es un coche que te deja lucirte poco y eso al aficionado no le agrada", agregó.

Y es que la escudería italiana todavía no ha podido celebrar ningún podio, ante el "nivel altísimo" de Red Bull, con "uno de los coches más dominantes de los últimos años". "No fallan, y no tienen tanta presión, porque no estamos cerca. Están a un nivel tan alto y dominante que es complicado forzarles también al error", apuntó.

"No hay que ser un genio para saber que serán difíciles de alcanzar, tienen entre seis décimas y un segundo de ventaja, es muy difícil recortarlo durante el año. Le pone a Red Bull como claro favorito, un favorito muy difícil de alcanzar. Esto no quiere decir que no podamos ganar carreras, y ahí estaré listo para pescar una victoria o un podio", aseguró Sainz.

El madrileño valoró el apoyo "increíble" de la afición española en el Gran Premio de España, en un Circuit de Barcelona-Catalunya que era "el peor" trazado para la escudería italiana. "Me daba rabia, porque es el circuito de casa", lamentó, aunque auguró mejoría en el GP de Canadá. "Es todo lo contrario, curvas lentas, pianos, mucho bache, esperamos que las mejoras nos puedan ayudar más. Iré a por ello, intentaré estar en el podio", deseó.

Finalmente, Sainz admitió estar "al tanto" del hipotético Gran Premio en Madrid, aunque dejó claro que lo que le "preocupa" es que siga el GP de España, ya sea en Barcelona o Madrid. "Quiero el proyecto más atractivo, que sea capaz de competir con Miami o Vegas, ciudades que se vuelcan con la F1", concluyó.

Europa Press