Carlos Sainz: "Es el momento de acelerar y solucionar cuanto antes mi futuro"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) avanzó este jueves que "es el momento de acelerar" y "solucionar cuanto antes" su futuro, ya que "aún" no tiene trabajo "para el año que viene", al mismo tiempo que aseguró estar al "100%" físicamente tras su operación de apendicitis y esperó disfrutar "más que el año pasado" en Suzuka, uno de sus circuitos favoritos.

"Estamos hablando con unos cuantos, porque eso es lo que mi equipo directivo y yo deberíamos hacer cuando aún no tengo trabajo para el año que viene. Hablamos con casi todos. Es sólo una cuestión de entrar más en detalle y ver las opciones más realistas y cuáles son las mejores opciones para mí y para mi futuro. Es el momento de acelerar un poco todo y espero que podamos solucionarlo cuanto antes", dijo el madrileño en la rueda de prensa previa al inicio del GP.

Sainz es uno de los protagonistas de la 'silly season', ya que no seguirá en Ferrari, escudería que eligió a Lewis Hamilton, ahora en Mercedes, como próximo compañero de Charles Leclerc. Así, se abren muchas opciones para el madrileño, en una parrilla con hasta 11 pilotos que terminan contrato en 2024.

Aunque el español, ganador del último GP en Australia, se centra en continuar rindiendo al máximo nivel, después de esa operación de apendicitis que le impidió correr en Yeda. "He estado montando en bicicleta esta semana. He estado en Australia una semana y he vuelto al gimnasio. Todavía no levanto grandes cantidades de peso como solía hacer en el pasado, pero al menos puedo entrenar y me siento al 100%", celebró.

"Es importante pasar página rápidamente, en lo bueno y en lo malo. Obviamente, viniendo de una buena carrera es más difícil pasar página, porque quieres seguir disfrutando del momento, pero yo la pasé el lunes, empecé a centrarme en mi entrenamiento y en volver lo más en forma posible para Japón. También porque va a ser un circuito difícil para nosotros", auguró Sainz.

El madrileño recordó que el año pasado fue uno de sus "mayores retos", a "siete u ocho décimas" de Red Bull. "Es hora de ver dónde estamos este año y ver si podemos estar al menos más cerca y disfrutar un poco más de esta increíble pista de lo que la disfrutamos el año pasado, porque para mí, es una de mis favoritas, si no mi favorita", confesó.

"La estrechez lo convierte en un reto. El hecho de que si pones una rueda fuera de la pista, es hierba o grava y penaliza al piloto. Y luego la sensación de velocidad que tenemos aquí es parecida a la de una pista como Imola, por ejemplo, que la sensación de velocidad es una locura, y eso es lo que da emoción al piloto", agregó sobre Suzuka.

Sainz intentó rebajar en cierta manera la euforia que pudo provocar la victoria en Australia, donde se vieron "muy fuertes". "Todavía estamos a un par de décimas de los Red Bull y probablemente necesitamos una mejora, especialmente en circuitos como Suzuka, para luchar contra ellos. El trabajo que ha hecho el equipo es extremadamente bueno, porque el coche es un muy buen paso adelante", destacó.

"Pero necesitamos más de lo mismo si queremos ganar en circuitos como Japón. Aquí no hay grandes mejoras. Tenemos, creo, una cosa muy pequeña en el coche, en la parte trasera. Pero vendrá más adelante en la temporada. Y espero que sea otro buen paso en la misma dirección", dijo sobre las mejoras en su monoplaza.

Finalmente, Sainz defendió que "es injusto criticar o apoyar el cambio de reglamento" de 2026 sin haber probado los nuevos coches, aunque sí pidió ciertos cambios. "Estos coches son demasiado grandes y pesados. Si tuviera que cambiar algo para mañana, sería eso. Y las suspensiones se están convirtiendo en un gran tema de conversación en muchos de los circuitos y lo agotador que puede ser para el piloto", criticó.

"Ahora mismo estamos pidiendo demasiadas cosas a los circuitos, a las organizaciones, para cambiar muchos pequeños baches que antes ni siquiera sentíamos con el coche del 2021, y ahora podemos hacer un trompo o tener un accidente bastante grande debido a esas situaciones. Así que si tuviera que pedir o añadir algo para el 2026, sería algo que nos protegiera un poco en ese aspecto", zanjó.