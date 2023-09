El piloto espa√Īol Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que han vuelto "a la realidad" en el Gran Premio de Jap√≥n, donde partir√° sexto este domingo, tras "dos fines de semana muy buenos" en Monza y Singapur, y considera que los dos McLaren est√°n "un pasito por delante" en el Circuito Internacional de Suzuka.

"Estamos un poco de vuelta a la realidad despu√©s de dos fines de semana muy buenos. Aqu√≠ estamos donde est√°bamos antes de Monza, un poco en la lucha con Mercedes y McLaren un poquito por delante", se√Īal√≥ en declaraciones a DAZN.

Adem√°s, el madrile√Īo confes√≥ que est√°n viviendo "un fin de semana un poco complicado". "He estado jugando mucho con el 'setup', intentando encontrar cosas, equivoc√°ndome, volviendo hacia atr√°s. De tanto jugar no he conseguido encontrar el 'setup' √≥ptimo para Suzuka", indic√≥

"La vuelta de clasificaci√≥n tampoco ha sido nada del otro mundo. As√≠ que somos sextos, pero creo que es donde est√° el coche m√°s o menos hoy, entre cuarto y sexto, no hab√≠a mucho m√°s. Los McLaren parece que est√°n un pasito por delante", a√Īadi√≥.

Por √ļltimo, analiz√≥ el rendimiento de los McLaren. "En circuitos de alta carga y mucha curva r√°pida van mejor que nosotros. En el sector 1, Red Bull y McLaren est√°n un paso por delante. En ritmo de carrera, veremos qu√© pasa ma√Īana. Estamos bastante igualados todos, pero s√≠ espero que sea una carrera de aguantar donde salimos m√°s o menos, porque los McLaren y 'Checo' van mucho m√°s r√°pido. Ser√° una carrera dura con los Mercedes", finaliz√≥.