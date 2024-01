"Quiero disfrutar de esta victoria y mi futuro lo veremos en las próximas semanas"

MADRID, 19 Ene. 2024 (Europa Press) -

El piloto español Carlos Sainz (Audi), flamente campeón del Rally Dakar 2024, aseguró tras su victoria, en el podio de Yanbu, que quiere saborear un éxito logrado con un coche electrificado "especial y complicado" y, dado que Audi dejará el Dakar, aseguró que no pensará en su futuro hasta las siguientes semanas, para poder "disfrutar" del cuarto Touareg.

"Estoy muy contento, como podéis imaginar. Por ganar, pero sobre todo por hacerlo con este coche tan especial, tan complicado de poner a punto para ganar, para una cuarta marca diferente, con tanta gente que no creía en él y para el último intento de la marca", aseguró en declaraciones facilitadas por el Rally Dakar.

Para Sainz, este logro es fruto del trabajo y de la pasión. "Todo esto quiere decir que cuando trabajas duro, crees en ti mismo y estás rodeado de un buen equipo, consigues los frutos de tu trabajo. Si estoy aquí a mi edad, todavía a este nivel, es porque he trabajado duro antes y no he dejado de creer en mí mismo", aseguró.

"La energía la saco de la pasión que tengo. Obviamente creer en ti mismo, creer que puedes seguir pilotando y hay mucho trabajo detrás, también. Porque para estar aquí con mi edad y mantener el nivel, tienes que trabajar mucho antes, no es fácil", añadió, en este sentido.

Por todo ello, Sainz aseguró que esta victoria, su cuarto Rally Dakar, no ha sucedido "así porque sí". "Voy a saborear esta victoria y a pensar en los próximos pasos de mi carrera durante las próximas semanas. En este momento quiero disfrutar de esta victoria y pensar en mi carrera. ¿Mi futuro? En las próximas semanas veremos lo que es el futuro", concluyó.