El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) mostró cierta frustración después del sprint de este sábado en el Gran Premio de Estados Unidos, donde no eligieron bien el neumático, el único que salió con blando, y tuvo de nuevo que defenderse en carrera como viene haciendo toda la temporada.

"A por todas fue media vuelta, el resto ya fue defenderme y mirando por los retrovisores toda la carrera. La verdad es que creía por momentos que me iba a ir muy para atrás y al final he podido aguantar la posición con Russell. Es algo que hay que analizar porque hemos sido el único equipo que ha visto que la goma blanda podía ser medio decente, pero no lo ha sido", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

El madrileño explicó así la mala elección del neumático blando y un sprint en Austin que le hizo sufrir, perdiendo posiciones a pesar de aguantar al final al Mercedes de George Russell. "Ahora hay que centrarse en ver qué podemos hacer mañana, con la estrategia. Tenemos muchas ruedas nuevas, debería ser positivo, hay que analizar por qué pensábamos que los blandos iban a ir bien, intentar adivinar mejor cuál va a ser la mejor rueda", explicó.

Además, Sainz no sacó pecho de su manera de defenderse del resto de coches, ya que le gustaría poder ser quien ataca y buscar las posiciones de arriba en carrera. "Llevo defendiéndome todo el año, así que voy cogiendo práctica. En carrera no hago otra cosa que defender con este coche", terminó.