El piloto espa√Īol Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que ha sentido que ten√≠a "el control en todo momento" durante la carrera del Gran Premio de Singapur, donde se anot√≥ su segunda victoria en la F√≥rmula 1, y ha dado las gracias al equipo por su "gran esfuerzo para darle la vuelta al comienzo tumultuoso de temporada".

"He sentido que ten√≠a la tranquilidad y el hueco para poder hacer las cosas, pero est√°s bajo presi√≥n y si cometes cualquier error te puede ir mal. He tenido el control en todo momento y he podido conseguir esta victoria, estoy content√≠simo", se√Īal√≥ tras terminar la carrera en el circuito urbano de Marina Bay.

El madrile√Īo calific√≥ de "incre√≠bles" sus sensaciones tras la prueba. "Ha sido una carrera incre√≠ble y un fin de semana incre√≠ble, gracias a todo el mundo en Ferrari porque han hecho un gran esfuerzo para darle la vuelta al comienzo tumultuoso de temporada. Hemos hecho perfecto todo lo que ten√≠amos que hacer en la carrera y nos vamos con una victoria de la que todo Ferrari y toda Italia van a estar orgullosos", indic√≥.

Por √ļltimo, habl√≥ de la estrategia de neum√°ticos del equipo. "Se trataba de controlar nuestras limitaciones de neum√°ticos y de degradaci√≥n; ten√≠a que llegar a los objetivos de vuelta de cada compuesto. Hemos tenido que parar antes de lo pensado con ese coche de seguridad y sab√≠a que iba a tener que pasar m√°s tiempo con el duro", subray√≥.

"He tenido que bajar aun más el ritmo para no darle la oportunidad a ese neumático medio de George -Russell-. Ha funcionado a la perfección. Le he dado a Lando -Norris- el DRS para llevarle y al final hemos conseguido esa victoria", concluyó.