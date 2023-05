Carlos Sainz: "Hemos dejado escapar los tres primeros puestos de la parrilla"

El piloto espa√Īol de F√≥rmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) lament√≥ mala fortuna en la sesi√≥n clasificatoria del Gran Premio de M√≥naco este s√°bado, donde el tr√°fico en su vuelta r√°pida le impidi√≥ estar entre los tres primeros de la parrilla del domingo.

"Después del primer 'round' estaba en una buena posición pero desgraciadamente en el segundo me he encontrado tres coches en mi vuelta rápida. He perdido un par de décimas y eso me ha costado estar en el 'Top 4'", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

El piloto madrile√Īo entendi√≥ la dificultad del trazado monegasco, al tiempo que confi√≥ en remontar el domingo. "En M√≥naco hacer una vuelta limpia pasando a tres coches es complicado pero tenemos que analizarlo. Por lo menos el ritmo en Q3 era bueno", afirm√≥.

"Ma√Īana ser√° otro d√≠a, pero hoy hemos dejado escapar una oportunidad muy buena de estar entre los tres primeros en parrilla pero me ha tocado a m√≠ encontrarme a esos coches. Habr√° que ver c√≥mo podemos remontar", a√Īadi√≥ con su quinto puesto este s√°bado.

Europa Press