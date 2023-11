El piloto espa√Īol de F√≥rmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que han "perdido" la carrera del Gran Premio de Abu Dabi, √ļltima prueba del Mundial y en la que se ha retirado en la √ļltima vuelta, "en el primer 'stint'", ya que fiaron todo a la aparici√≥n de un coche de seguridad que no lleg√≥, qued√°ndose "a la deriva".

"No ha sido un final de temporada bueno para m√≠. Ya desde Las Vegas, estas dos √ļltimas carreras no han salido como esperaba y como me hubiese gustado. La carrera la hemos perdido en el primer stint", se√Īal√≥ en declaraciones a DAZN tras la prueba en Yas Marina.

En este sentido, explic√≥ que con la rueda dura "no" han hecho "el progreso" que esperaban. "La rueda no nos ha aguantado lo que esper√°bamos para ir a una parada, hemos sufrido mucho con ese neum√°tico. Todo el a√Īo, siempre que hemos salido con ruedas duras en el primer 'stint', nos ha ido mal, y hoy nos ha vuelto a pasar", indic√≥.

"Es algo que con nuestro coche no s√© por qu√© nos pasa, no podemos hacer lo que hacen los dem√°s y hay que analizar por qu√©, pero, sinceramente, una vez que hemos perdido ah√≠ el primer 'stint', luego ya no hab√≠a mucho por lo que luchar", a√Īadi√≥.

El madrile√Īo insisti√≥ en que toda su estrategia se basaba en la aparici√≥n de un coche de seguridad. "Una vez que el primer 'stint' no ha funcionado y est√°bamos fuera de los puntos, nuestra √ļnica opci√≥n de acabar en los puntos era alcanzar un 'safety car'; nos hemos quedado a la deriva un poco a ver si sal√≠a ese 'safety car' que nos ayudaba y no ha sido as√≠, est√° claro que no ha funcionado. Hemos intentado algo que no que no ha pasado, intentaba algo que era b√°sicamente d√°rselo un poco a la suerte, pero donde ha salido todo mal ha sido en el primer 'stint'", subray√≥.

Por √ļltimo, Sainz reconoci√≥ que espera ver las "cosas positivas" de la carrera cuando se le pase la decepci√≥n por el abandono de este domingo. "Hay muchas cosas positivas que ahora mismo son dif√≠ciles de pensar porque han sido dos carreras muy duras para m√≠, en las que nada ha salido como me hubiese gustado. Es dif√≠cil mirar ahora mismo lo positivo, pero cuando me vaya a dormir y amanezca ma√Īana ya con un poco de mejor humor mirar√© las cosas positivas, que seguro que las hay", finaliz√≥.