Carlos Sainz: "La posición de salida me ha penalizado"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari), que ha terminado tercero en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, ha asegurado que su posición de salida le ha "penalizado", aunque se ha mostrado feliz por el equipo, ya que "lo importante" este domingo en el Principado era "que ganase" el local Charles Leclerc (Ferrari).

"Ya sabíamos desde el viernes que mi ritmo de carrera no ha sido el problema en este fin de semana. De hecho, tenía muy buen ritmo el viernes, hoy seguramente en aire limpio también. Esa posición de salida nos ha penalizado, obviamente. Lo importante de hoy, que era que ganase Charles, ha salido todo perfecto, como tenía que salir", señaló en declaraciones a DAZN.

Además, recalcó que los resultados logrados por la 'Scuderia' este domingo son vitales para el Mundial. "Estoy muy contento por todo el equipo, al final un primero y tercero para el Campeonato de Constructores es muy bueno. Estoy muy feliz por todo el equipo porque se lo merece", indicó.

Por otra parte, el madrileño explicó que el accidente de Sergio Pérez (Red Bull) le ha permitido "volver a salir tercero" en la resalida después de tocarse con el australiano Oscar Piastri (McLaren) en la primera salida y sufrir un pinchazo. "Me la he intentado jugar en la salida pasando a Piastri por el interior", afirmó.

"Era mi única baza para esa salida. En carrera he conseguido casi pasarlo y luego a la salida de la curva no he traccionado bien y he perdido un pelín el tren delantero y nos hemos tocado, pero por fin he podido volver a salir tercero y volverlo a intentar", finalizó.

Europa Press