Carlos Sainz: "La prioridad será que gane Leclerc"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari), que comenzará tercero el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, ha reconocido que la "prioridad" del equipo este domingo en carrera será "que gane" su compañero Charles Leclerc, que este sábado firmó la pole en el Principado.

"Será cuestión de la posición de pista y la hemos perdido un poco con esa posición de calificación -tercera-, pero esto es Mónaco y lo intentaremos todo", señaló sobre la posibilidad de aspirar a una victoria. "Pero la prioridad será que gane Charles -Leclerc- mañana", añadió.

Además, el madrileño destacó la mejoría experimentada por el coche con respecto a los entrenamientos libres. "Creo que ha sido una mejora porque me ha faltado 'feeling' con el coche. He tenido que dar ese paso adelante y tercero es un paso adelante. Obviamente no estoy completamente contento porque me hubiera podido gustado pelear por esa pole, pero Charles ha estado haciendo un grandísimo trabajo todo el fin de semana", manifestó.

También aseguró que el coche "ha estado genial todo el fin de semana" y el piloto monegasco "ha extraído el máximo que había". "Estoy contento por él", dijo. "Ayer parecía muy rápido en la tanda larga, por algún motivo me han costado esas tandas más cortas, he ido mejor en las largas. Tendré que mirarlo, pero tengo confianza en que mañana el ritmo en la tanda larga será mejor", concluyó.

