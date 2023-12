El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) confesó este martes que no le "gustaría empezar la próxima temporada" sin saber dónde correrá en 2025, aunque insistió en que su "prioridad número uno" es seguir en la escudería italiana, con la que confía en llegar a un acuerdo de renovación al sentirse "perfectamente valorado", al mismo tiempo que aseguró que no tiene "preferencia entre Madrid o Barcelona" como sede del Gran Premio de España.

"La realidad es que ha habido conversaciones. Mi objetivo es empezar 2024 sabiendo dónde voy a correr en el 2025, no me gustaría empezar sin saber cuál será mi destino. Mi prioridad numero uno es renovar con Ferrari. Estoy muy contento, ambas partes lo estamos. Hay que ponerse de acuerdo, el objetivo es seguir, tenemos tres meses para llegar a ese acuerdo", avanzó el piloto antes del Karting Navideño organizado por Estrella Galicia 0,0.

El madrileño, que finaliza contrato con la escudería italiana al término de la próxima temporada, evitó comentar "especulaciones" sobre la duración de su próximo contrato. "Yo quiero renovar y me gusta hacerlo por más de un año. Me siento perfectamente valorado, por toda la familia Ferrari, me siento querido y renovaré si siento que se me valoran. Estoy convencido que si los dos queremos, llegaremos a un acuerdo de renovación", remarcó.

Sainz también reiteró que su "prioridad es que haya un Gran Premio en España", aunque no tiene "preferencia entre Madrid o Barcelona". "Quiero que salga de la mejor manera posible y que seamos un ejemplo a seguir. Que el GP de España sea icónico y marque la diferencia", valoró.

"Que sea una carrera que los pilotos y la gente que acude vaya y deje una buena imagen en ellos. Si es Barcelona o Madrid... Como madrileño estaría encantado de tener una en Madrid, pero la prioridad es que se celebre en España", agregó sobre la opción de que la capital española albergue un GP del 'Gran Circo'.

"hemos aprendido la lección para dar con la tecla"

Como balance del 2023, el madrileño celebró los "muy buenos momentos" de la temporada. "Singapur y Monza nunca lo voy a olvidar, fue muy bonito. Nos hubiese gustado que hubiese ido mejor, esperábamos un poco más, haber peleado por más cosas. Ha sido una temporada importante, vamos a dar un paso en 2024", dijo.

"Este año ha sido duro, hemos tenido un coche que siempre ha ido mejor en calificación que en carrera, todos los domingos dejabas una sensación amarga, siempre un poco atrás. La carrera nos ponía en nuestro sitio y te ibas un poco frustrado. Nos falta ese pasito en carrera", agregó.

Y en esa frustración, el 'culpable' fue Red Bull y su dominio. "Entienden muy bien lo que tiene que tener el coche y la sensación que tiene que dar al piloto", elogió. "Es una sensación un poco engañosa. En clasificación parece que les podemos batir o igualar, pero en la carrera te meten tres décimas o medio segundo por vuelta", lamentó respecto a las diferencias con los austriacos.

"Hemos aprendido que su gran ventaja es que es un coche muy polivalente, pueden competir en todos los circuitos. El factor diferencial y dominante son las carreras. Creemos haber aprendido la lección para dar con la tecla. El 2023 nos ha demostrado que no íbamos en la dirección adecuada, hay que resetear", advirtió.

Así, Sainz apuntó que "el tiempo dirá" si pueden competir por el título en 2024, aunque al menos tienen que "ser capaces". "Pero es un paso muy grande de cara al año que viene, es un objetivo dificilísimo. Si hay alguien capaz es Ferrari, después de nuestro progreso", aplaudió la evolución de los italianos.

"no sé si la f1 morirá de éxito, pero con 24 carreras se debe adaptar"

En concreto, el madrileño cree que los "puntos débiles" de Ferrari fueron "el ritmo de carrera y los neumáticos". "No creo que la estrategia sea nuestro talón de Aquiles, aunque sigue siendo un punto en el que mejorar. Si no tienes un coche rápido el domingo, la estrategia aparenta ser más complicada, porque es más difícil acertar", analizó.

No obstante, "excluyendo a Red Bull", Sainz afirmó que esta es "la F-1 más igualada de los últimos tiempos". "Todos nos vamos a ir acercando los unos a los otros, también por el límite de reglamentación, con poco margen de hacer algo diferente. La teoría y la lógica dicen que deberíamos estar más igualados. Por eso no hay que quitarle mérito a Red Bull, están al cien por cien en todas las áreas del coche y el rendimiento", comentó.

Y a partir de 2024 deberán competir en un calendario de 24 carreras. "No sé si la F-1 se morirá de éxito, pero con 24 carreras se va a tener que adaptar y encontrar maneras de hacer fines de semana y viajes lo más livianos posible. Soy el primero encantado en correr las 24, pero con un calendario y horarios que tengan sentido. Se trata de aguantar carreras de manera saludable y con buenos niveles de energía", apuntó sobre el futuro de la competición.

"Es imposible hacer 24 Las Vegas, éramos marionetas con medios, eventos, promoción... No me parece mal, pero tiene que cambiar el formato del calendario. Hay que compensarlo, nos tendrían que dar tiempo para nosotros. El balance entre espectáculo y deporte siempre hay que encontrarlo, hay que adaptarse", añadió sobre compatibilizar espectáculo y deporte.

Sainz insistió en que el actual formato al esprint no funciona. "No me gusta, lo van a cambiar. Era un aperitivo del domingo y nos revelaba a todos lo que iba a pasar. Te quita un poco el aliciente del Gran Premio", criticó.

Finalmente, el madrileño recordó su defensa del podio en Monza, peleando con los dos Red Bull y su compañero, Charles Leclerc, en una carrera en la que mandó "un mensaje" para los aficionados italianos. "Dentro del equipo no cambió mucho, saben de lo que soy capaz. Fue una carrera movida, divertida, dejándome la vida para mantener ese Ferrari primero. Fue un momento más de vínculo con ellos. No cambió mi estatus ni me percepción en el equipo, es bueno desde que llegué", zanjó.