"No tengo resentimiento hacia Hamilton sino muchísimo respeto"

MADRID, 28 Feb. 2024 (Europa Press) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) aseguró que todavía no sabe dónde correrá en 2025, con un futuro incierto tras confirmarse que no continuará en Ferrari en el próximo campeonato por la llegada de un Lewis Hamilton (Mercedes) al que le tiene respeto y ningún resentimiento, y añadió que "maximizará" su último año con los de Maranello.

"No, todavía no. No sé dónde voy a ir ni sé cuál va a ser mi mejor opción. Lo que sé es que voy a maximizar mi último año en Ferrari. Quiero tener un último buen año. Es un equipo increíble y quiero darlo todo por el equipo de Maranello", aseguró en rueda de prensa previa al Gran Premio de Baréin, primera cita del Mundial 2024.

"De cara a mi futuro, la situación ha cambiado mucho durante el invierno. Y ahora necesitaré tomarme mi tiempo para decidir dónde ir. Obviamente voy a hablar con todas las opciones disponibles y ver qué proyecto a largo plazo es mejor para mí y para mi carrera. Y que me aporte la posibilidad de ser campeón del mundo. Estas son las cosas que quiero obtener lo antes posible", señaló al respecto.

Pese a que su volante ferrarista lo llevará Lewis Hamilton en 2025, aseguró no tener "ningún resentimiento" hacia al británico, que tenía codo con codo en la sala de prensa. "No hay resentimiento por mi parte. Tengo muchísimo respeto por Lewis y los éxitos que ha cosechado", aseguró.

"Y ha decidido unirse a Ferrari y yo hubiera hecho lo mismo en su posición, en su segunda mitad o final de carrera, algo que sólo él sabe. Yo me tengo que centrar en mi futuro y, mientras tanto, haré todo lo que pueda por este equipo, por Ferrari", se sinceró el piloto madrileño.

Por otro lado, se mostró contrario a que el Mundial siga sumando más Grandes Premios. "Si llegamos a 30 carreras creo que habríamos llegado demasiado lejos. Creo que ahora mismo ya estamos en el límite de carreras que podemos afrontar. Está en el límite de poder mantener una familia en casa y mantenerte en contacto con ella", manifestó.

"Cuando veo el fútbol, me encanta la Liga de Campeones, porque sucede con cuentagotas, y entonces resalta más. Creo que la Fórmula 1 está arriesgando el ser demasiado constante y que se pueda perder el apetito de seguir la Fórmula 1, que tiene que ser exclusiva y que la gente tenga ganas de verla, y no que se acostumbre", añadió.

De hecho, esta es ya la temporada más larga en la historia de la Fórmula 1. "Esta es la primera carrera, estamos preparándonos y parece que la última carrera fue ayer en Abu Dhabi. Los inviernos se van acortando cada vez más, los test también se van acortando y parece que ya estamos compitiendo toda la temporada", argumentó.

"No hemos perdido el ritmo, hemos tenido unos buenos test y por eso me refiero a que entendemos el coche y que conseguimos probar todo lo que queríamos durante los mismos. Nos sentimos preparados para esta primera carrera", aseguró Sainz.