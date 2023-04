Carlos Sainz: "Prefiero no hablar, igual me ponen otra penalización"

El piloto espa帽ol Carlos Sainz (Ferrari) no ha querido valorar su sanci贸n de cinco segundos en el Gran Premio de Australia, que le ha dejado fuera de los puntos, hasta hablar con los comisarios de la Federaci贸n Internacional de Automovilismo (FIA), asegurando que lo que diga "no va a estar bien".

"Prefiero no hablar, sinceramente. Voy a esperar a hablar con los comisarios, que me expliquen la decisi贸n que han tomado. Ya cuando hable con ellos, har茅 alguna declaraci贸n. Ahora mismo, lo que diga, no va a estar bien, as铆 que prefiero esperar", se帽al贸 en declaraciones a DAZN tras la carrera.

El madrile帽o recibi贸 una sanci贸n de cinco segundos despu茅s de tocar al monoplaza del asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), que marchaba tercero, en la resalida de la carrera en Melbourne, cuando solo restaban dos vueltas para el final; la penalizaci贸n le sac贸 fuera de la zona de puntos. "No merece la pena. Luego vuelvo y hablo, porque si no igual me ponen otra penalizaci贸n si voy a la prensa primero", finaliz贸.

Europa Press