El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) dejó claro "el esfuerzo y la logística" que ha tenido que llevar a cabo para estar preparado para correr este fin de semana el Gran Premio de Australia tan sólo 12 días después de haber sido operado de apendicitis, y afirmó que se ve listo para retar a los Red Bull si está "en condiciones y sin ningún dolor".

Carlos Sainz no pudo correr el pasado Gran Premio de Arabia Saudí ya que después de sentirse indispuesto y, pese a correr los libres, se descubrió que sufría de apendicitis y tuvo que pasar por el quirófano de forma urgente. De todos modos, está en Melbourne para la tercera cita del Mundial y si no sufre demasiados dolores pilotará el 'SF-24'.

"Lo sabré el viernes cuando vuelva al coche y las fuerzas G me den un poco de vueltas. Pero me siento preparado, he hecho todo lo posible para recuperarme y no os podéis imaginar el esfuerzo y la logística que he hecho para estar en forma para esta carrera", subrayó Sainz ante los medios en el circuito de Melbourne en declaraciones recogidas por la web del Mundial.

El madrileño se mostró "muy contento con el progreso" que ha tenido desde su operación de urgencia. "Ahora es el momento de subirme al coche y ver cómo me siento", advirtió Sainz, que sabe que no va a estar "al cien por cien".

"Obviamente he estado 10 días en cama, no 10 días entrenando e yendo al simulador y preparándome para un fin de semana normal. Pero si estoy en condiciones de correr y no tengo ningún dolor ni ningún síntoma grave, aún puedo tener un buen fin de semana y el objetivo será desafiar al Red Bull", aseveró.