El piloto espa√Īol Carlos Sainz (Ferrari) confes√≥ este domingo que lo dio "todo" para luchar por el triunfo en el Gran Premio de Italia, decimoquinta prueba del calendario y que se disputa en Monza, porque "prefer√≠a intentarlo" antes que antes que quedarse "con las ganas", al mismo tiempo que afirm√≥ que es "un placer correr con pilotos como Charles Leclerc", compa√Īero de equipo y con el que tuvo un final apretado para mantener su tercera posici√≥n final.

"Lo he intentado todo. Desde la salida hasta todas las vueltas que pod√≠a aguantar a Max (Verstappen) y al Red Bull, pues obviamente he ido d√°ndolo todo, quiz√°s eso me ha costado tambi√©n gastar m√°s neum√°tico del que deber√≠a, parar antes de lo que deber√≠a. Pero prefer√≠a intentarlo antes que antes que quedarme con las ganas o con el que hubiese pasado si no lo hubiese intentado", analiz√≥ el madrile√Īo en declaraciones a DAZN.

Sainz sali√≥ en la 'pole' en Monza, pero fue rebasado antes de lo esperado por un Verstappen m√°s r√°pido, sufriendo mucho con las gomas "al final". "Pero he conseguido un podio que yo creo que era lo m√°ximo que se pod√≠a conseguir", celebr√≥ sobre su primer 'caj√≥n' de la temporada, el cual tuvo que defender con u√Īas y dientes ante su compa√Īero de equipo en las √ļltimas vueltas, pese a que el ingeniero de Leclerc pidi√≥ a este que no asumiera riesgos.

"Se nos ha dicho que corramos pero con cuidado. Considero que son parte de las carreras, sobre todo en Monza, los dos quer√≠amos el podio. Ha sido una batalla dura, pero bonita, siempre es un placer correr con pilotos como Charles, 'Checo' (P√©rez), Max, son batallas siempre bonitas y batallas al l√≠mite", zanj√≥ el espa√Īol.