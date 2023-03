Carlos Sainz: "Tenemos ritmo para luchar por el podio"

El piloto espa√Īol de F√≥rmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) se mostr√≥ optimista a pesar de un mal s√°bado ya que la carrera es este domingo, un Gran Premio de Arabia Saud√≠ en el que conf√≠a en su "ritmo para luchar por el podio".

"No ha sido una buena calificaci√≥n, desde la Q2 que he tenido que usar dos juegos de ruedas, luego me ha costado en la Q3. En la √ļltima vuelta he intentado tirar m√°s y he hecho un error que he perdido unas d√©cimas", dijo en declaraciones a Dazn.

El madrile√Īo sufri√≥ para calentar los neum√°ticos y pas√≥ la Q2 sobre la bocina. Despu√©s, se tuvo que conformar con ser quinto, aunque saldr√° cuarto por la sanci√≥n que acarreaba su compa√Īero Charles Leclerc. "La carrera es ma√Īana, es lo bueno, aunque no haya tenido hoy el d√≠a, ma√Īana podemos remontar. Tenemos ritmo para luchar por el podio", afirm√≥.

"Si no tienes un buen d√≠a, no entiendes el neum√°tico, pierdes d√©cimas que cuestan m√°s posiciones que el a√Īo pasado. La carrera al menos es ma√Īana", termin√≥.

Europa Press