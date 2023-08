El piloto espa√Īol de F√≥rmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) confes√≥ que el quinto puesto en el Gran Premio de Pa√≠ses Bajos era lo m√°ximo a lo que pod√≠an aspirar, despu√©s de "una carrera muy dura" en la que todos fueron m√°s r√°pidos que el monoplaza rojo.

"Ha sido una carrera muy dura, hemos ido luchando toda la carrera con coches que iban mucho m√°s r√°pido que nosotros. A√ļn as√≠ nos hemos mantenido en la pelea, no hemos hecho errores, hemos acertado con la estrategia y hemos luchado por una quinta posici√≥n que no hab√≠a para m√°s este fin de semana", afirm√≥ en declaraciones a Dazn.

El madrile√Īo conf√≠a en tener un buen fin de semana en el GP de casa, pero volvi√≥ a mostrarse contrariado con la falta de velocidad de su coche. "En Monza espero que iremos bien otra vez. Este ha sido un fin de semana para limitar da√Īos, los dos hemos sufrido mucho. Intentar aprender por qu√© hemos ido tan lentos, c√≥mo puede ser que todos vayan m√°s r√°pido que nosotros. Pero conf√≠o en Monza", dijo.

"He tenido que defenderme de Hamilton, con una intermedia usada en la √ļltima. Un segundo me ha durado el podio, no hab√≠a ritmo para el podio, lo he intentado pero no hab√≠a por d√≥nde cogerlo. √ćbamos m√°s lentos y degrad√°bamos m√°s", termin√≥.