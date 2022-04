Carlos Sainz: "Un error un poco raro, el objetivo ahora es remontar"

El piloto espa√Īol de F√≥rmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) lament√≥ "un error un poco raro" en la Q2 del Gran Premio Emilia-Roma√Īa, en medio de su progresi√≥n para pelear por una buena posici√≥n en el sprint del s√°bado, donde saldr√° d√©cimo con el "objetivo" de "remontar".

"Una pena, r√°pido iba toda la sesi√≥n, incluso los libres en agua me sent√≠a c√≥modo. Un error un poco raro, tampoco lo acabo de entender porque no iba al l√≠mite ni tirando del coche, sab√≠a que la lluvia iba a llegar y hab√≠a que hacer una vuelta buena antes, pero tambi√©n sab√≠a que ten√≠a margen y no necesitaba las √ļltimas vueltas", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

El madrile√Īo pidi√≥ perd√≥n a su equipo por radio y sinti√≥ seguro la rabia de un contratiempo en Imola cuando viene de un '0' en Australia. Con todo, a Sainz le hab√≠a dado tiempo a hacer un buen tiempo en la Q2, la cual se complic√≥ para todos por la lluvia, para pasar a la Q3 aunque sin poder participar con el coche da√Īado.

"Una pena, no me queda otra que pedir disculpas, intentar recuperar y por lo menos todav√≠a queda el sprint de ma√Īana y la carrera. El objetivo es remontar ma√Īana todo lo posible en la clasificaci√≥n al sprint, asegurarnos que tenemos la oportunidad de mover hacia adelante", apunt√≥ un Sainz reci√©n renovado con Ferrari.