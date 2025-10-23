Carlos Slim Domit (Grupo Carso) prevé "una turbulencia de corto plazo" en México por la revisión del T-MEC

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente del conglomerado mexicano Grupo Carso y de América Móvil, Carlos Slim Domit, hijo mayor de Carlos Slim, ha anticipado "una turbulencia a corto plazo" en los mercados mexicanos como parte del "ajuste" temporal que provocará la renegociación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Habrá una turbulencia de corto plazo mientras pasamos ciertas etapas, como la renegociación del acuerdo comercial. Pero no hay duda de que la tendencia de Norteamérica es muy positiva. La visión de mediano y largo plazo es de optimismo", aseguró durante su intervención en un evento organizado por Milken Institute recogido por 'El Financiero'.

Slim Domit resaltó el potencial de América del Norte en el nuevo contexto geoeconómico mundial, por encima de cualquier otro país, e insistió en que la alianza entre México y Estados Unidos es indispensable para mantener la competitividad frente a Europa y Asia.

"La manera de evolucionar para ambos países es haciendo más cosas juntos", apuntó, y justificó que México y Estados Unidos son "más complementarios que nunca".

La renegociación del T-MEC tendrá lugar el próximo mes de julio de 2026, pero cada país ha abierto conversaciones en sus propios países para abordar con distintos sectores económicos posibles mejoras del acuerdo comercial.