Carme Artigas considera que "el progreso tecnológico solo tiene sentido si está al servicio del progreso social"

La secretaria de Estado para la Digitalización e Inteligencia Artificial (IA), Carme Artigas, se ha pronunciado sobre las nuevas tecnologías actuales y la configuración del denominado humanismo digital, subrayando que el progreso tecnológico "solo tiene sentido si está al servicio del progreso social".

Así se ha manifestado durante su ponencia 'La digitalización de la economía española y el humanismo digital', enmarcada en el evento 'Global Trends 2023', organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain) y Europa Press, en el que se han analizado algunas de las tendencias globales de este ámbito.

En primer lugar, Artigas ha señalado que el mundo se encuentra actualmente en un "momento de transición" con transformaciones "muy profundas a nivel tecnológico" que tienen implicaciones directas en la sociedad y en las personas. "El nuevo modelo está aún por construir y lleno de incertidumbres", ha dicho.

Así, ha señalado que las decisiones que se tomen hoy "van a decidir el futuro" y que, por ello, los gobiernos e instituciones, así como los agentes sociales y los educadores deben dar "un paso adelante con lo digital como eje transformador".

De esta forma Artigas no solo se ha referido a la tecnología que se utiliza en el día a día, si no a muchos bienes intangibles que la integran, como son el talento, la innovación, los datos, la IA, las neurotecnologías o la biología sintética. En este sentido, ha puntualizado que los países y gobiernos están entrando en "carreras internacionales" para conseguir desarrollar y ser líderes en todas estas tecnologías.

Sin embargo, estas carreras por el liderazgo y el desarrollo, la tecnología ha de tener un enfoque orientado en los "valores y derechos" que protejan y sirvan a la sociedad. "El progreso tecnológico solo tiene sentido si está al servicio del progreso social", ha sentenciado.

Influencia de españa y regulación

En este sentido, Artigas ha recordado acciones que está llevando a cabo España a nivel internacional, como su asociación con Estados Unidos y Gran Bretaña para lanzar el Foro Global de Tecnología de la OCDE, en el que se analizan los beneficios de las nuevas tecnologías, pero, sobre todo, los riesgos de cara a "poder mitigarlos". Asimismo, este foro garantiza una visión conjunta de la tecnología en un bloque geoestratético.

Con todo ello, la secretaria de Estado para la Digitalización e Inteligencia Artificial (IA) ha vuelto a resaltar en este encuentro la necesidad de "abordar un contexto ético y legal de la IA, con una visión global".

En su opinión, se debe mirar hacia la misma dirección y apostar por el impulso de la innovación pero, para ello, se debe hacer una agenda política bilateral que "contribuya a la transición digital y verde". Algo que, tal y como ha recordado, es una "prioridad importante" de la Presidencia española de la Unión Europea (UE), que está a punto de asumirse.

La Unión Europea ha liderado "desde hace años" la vocación reguladora, de modo que esa es la "única vía" para acompasar el desarrollo tecnológico con la protección de los derechos fundamentales. Es por ello que cree que España aún está a tiempo "de no interrumpir el desarrollo y la innovación, a la vez que se protegen los derechos fundamentales".

No obstante, también ha hecho hincapié en que ha de ser una regulación "con sentido" y que, en este ámbito, España "tiene un rol significativo". En base a ello, ha rememorado que en el año 2020, España ya había desarrollado la carta de derechos digitales, la cual "ha servido de referencia para la UE". Asimismo, ha insistido en que la regulación de la UE no pretende regular la IA en sí, si no sus usos de riesgo.

Por otra parte, ha puesto el foco en la importancia de la sostenibilidad con respecto a las IA generativas ya que, según ha dicho, "hoy en día son insostenibles energéticamente" y se ha de buscar un uso de la tecnología que sea compatible con el medio ambiente.

Finalmente, la secretaria de Estado para la Digitalización e Inteligencia Artificial (IA) se ha referido al talento tecnológico en España. En este sentido, ha trasladado la relevancia de fondos como el Fondo Next Tech, que promociona el emprendimiento y la escalabilidad de proyectos en nuevas tecnologías de digitalización.

Según ha explicado, con este tipo de iniciativas se pretende impulsar la recuperación y transformación del modelo productivo español, con el objetivo de conseguir mayores niveles de competitividad y capacidad de generación de empleo. Gracias a ello, España "es un sitio donde se puede vivir bien y trabajar bien", ha concluido.

Europa Press