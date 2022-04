Carmen Maura, Premio Platino de Honor: "Ser actriz ha sido mucho más fácil que todas las cosas de la vida"

Carmen Maura, Premio Platino de Honor del Cine Iberoamericano, ha recordado su trayectoria como actriz, una profesión que le ha sido "mucho más fácil" de llevar que "todas" las otras "cosas de la vida".

Así lo ha expresado en una rueda de prensa en el Hotel InterContinental de Madrid previa a la gala de la IX Edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano que se celebra este domingo, 1 de mayo, y en la que recibirá el Premio Platino de Honor.

Maura ha incidido en lo "bonito" y "divertido" que ha sido para ella ejercer como actriz, una profesión que le ha regalado "momentos maravillosos" como el galardón que ahora se le otorga y por el que ha reivindicado el cine iberoamericano.

En este sentido, la actriz, que ha participado en numerosas producciones en distintos países iberoamericanos, ha lamentado que ha hecho películas en estos lugares que no se han visto posteriormente en España.

"La mayor satisfacción de hacer películas es que la gente las vea, pero muchas veces no pasa eso", ha criticado, para señalar que "antes era fácil" que se transmitiesen las producciones de estos países porque "había productores que ponían pasta". "Pero ahora si no tienes una tele no. Me frustra mucho", ha agregado la actriz que cree que es un "momento complicado para el cine".

"Se me parte el alma", ha añadido también al respecto, si bien ha confiado en que los Premios Platino pueden "ayudar mucho" en que se compartan más las películas y series de países iberoamericanos en España.

La intérprete, que atesora la Palma de Oro del Festival de Cannes o cuatro premios Goya, entre otros, ha calificado de "fascinante" su experiencia trabajando en América Latina, donde se ha encontrado países muy diferentes y actores "maravillosos", "muy buenos y guapos". "En general he encontrado mucha vitalidad, entusiasmo y generosidad", ha dicho también.

Por otro lado, ha mostrado su gratitud porque su "ángel de la guarda" le haya permitido ser "actriz", un camino que, no obstante, ha confesado que igual no habría tomado de forma tan "valiente" de saber "lo que venía" en su vida personal ya que, en su época, que una mujer de familia como ella fuese intérprete "no gustaba nada".

"golpes de suerte"

Sin embargo, tomó el camino correcto ya que considera que de no haber sido actriz se habría "vuelto más loca". "Ser actriz era la única cosa que hacía realmente bien, era una tontería no dedicarse a eso", ha apostillado.

En su carrera, se ha encontrado un camino "sencillo" y "lleno de golpes de suerte", ha celebrado, "en contraposición" con su "vida complicada", en la que ha metido "muchas veces la pata sobre todo al seleccionar los hombres y como madre".

Respecto al director Pedro Almódovar, con el que ha trabajado varias veces desde sus inicios, ha recordado que ambos se hicieron "mucho bien" como amigos y en sus carreras, las cuales son de las más reconocidas del cine español.

Con este premio, Maura recoge el testigo de Diego Luna, reconocido con el PLATINO de Honor en la VIII Edición de los galardones, después de que en ediciones anteriores el galardón fuera concedido a figuras del mundo iberoamericano tan destacadas como Raphael (2019), Adriana Barraza (2018), Edward James Olmos (2017), Ricardo Darín (2016), Antonio Banderas (2015) y Sonia Braga (2014).