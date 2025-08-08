LA NACION

Carmencita dispara su facturación hasta los 108 millones y eleva su beneficio hasta los 5,5 millones

ALICANTE, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

Jesús Navarro S.A.U. cierra el centenario de su marca de referencia, Carmencita —dedicada a la comercialización de condimentos y especias—, con "cifras récord", ya que la empresa alicantina cerró el ejercicio 2024 con una facturación de 108 millones de euros, lo que supone un incremento del 46% en los últimos cinco ejercicios, y elevó su beneficio a 5,5 millones de euros.

Esto se debe, explica la firma en un comunicado, principalmente a la férrea estructura financiera de la sociedad, a la gestión operativa y a la optimización y eficiencia de los procesos productivos.

Para alcanzar dicho crecimiento, las inversiones han sido una palanca clave y en ese año ascendieron a 3,1 millones de euros, destinados a mejorar la eficiencia de los procesos y garantizar la máxima calidad de los productos.

En buena medida, esta inversión ha estado enfocada en la finalización de la nueva fábrica, que estará plenamente operativa en 2026 y que, con sus 30.000 metros cuadrados y una inversión aproximada de 30 millones de euros, será una de las plantas más modernas de Europa.

En cuanto a los canales de distribución, el retail representa el 90% de las ventas.

ALIANZA ESTRATÉGICA CON MERCADONA

Carmencita está presente en la práctica totalidad de las cadenas de distribución españolas, garantizando alrededor del 60% de las especias y el 50% de los edulcorantes que se comercializan en este canal, gracias en parte a la alianza estratégica con Mercadona.

En el ámbito internacional, Carmencita forma parte del Foro de Marcas Renombradas de España y está presente en más de 70 países, lo que representa el 30% de las ventas de la marca.

La empresa cuenta con una plantilla fija de 446 personas, destacando su compromiso con la paridad, con un plan de igualdad implantado en 2011 y que ya va por su cuarta edición.

Además, ha firmado un nuevo convenio a través de la Asociación Provincial de Especias e Infusiones, que reducirá la jornada laboral a 37,5 horas semanales a partir de 2026.

En el ámbito de la responsabilidad social corporativa, Carmencita ha continuado colaborando de "forma activa y económica" con distintas asociaciones, entre las que destaca Alicante Gastronómica Solidaria, para formar a jóvenes en riesgo de exclusión social y da alimento a los más desfavorecidos.

La asociación se mantiene "siempre en primera línea, dando respuesta inmediata a cualquier crisis social, como ocurrió con la devastadora dana del año pasado", durante la cual se prepararon más de 6000 menús diarios, concluyen.

