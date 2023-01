Carmona jugará como cedido en el Elche hasta final de temporada para reforzar la defensa

El Sevilla cede al lateral al equipo franjiverde, que tendrá opción de compra del futbolista andaluz

Elche (alicante), 11 ene. 2023 (europa press) -

El lateral derecho José Ángel Carmona, del Sevilla, jugará cedido en el Elche CF hasta final de temporada y con opción de compra, según informa el club ilicitano en su web oficial.

José Ángel Carmona ya se encuentra en Elche y, tras superar todas las pruebas y tests médicos, se incorporará al trabajo con el grupo a las órdenes del entrenador, Pablo Machín, para preparar el próximo encuentro de LaLiga Santander contra el Cádiz en el Nuevo Mirandilla.

Carmona Navarro, de 20 años, es un lateral derecho que se ha formado en la cantera del Sevilla. La temporada pasada debutó con el primer equipo sevillista en LaLiga Santander, y esta campaña ha disputado 10 encuentros y ha anotado 2 goles con el conjunto hispalense, además de jugar otros 5 partidos en la Liga de Campeones.

Internacional con la selección española sub-21, es uno de los futbolistas españoles de mayor proyección. "Si estoy aquí es porque creo y porque confío. Tengo muchas ganas de defender la franja verde. ¡Mucho Elche!", señaló Carmona a los canales oficiales del club antes de ser presentado este jueves (12:30 horas) en el Martínez Valero.

Por su parte, el central argentino Lisandro Magallán afirmó este miércoles en su presentación como jugador del Elche que afronta "un desafío" para "intentar revertir la situación y lograr la permanencia" en Primera.

"Eso me hizo venir acá. Vengo convencido de que puedo ayudar a conseguirlo. Me han recibido muy bien y he visto una mentalidad muy positiva. El equipo tiene muchas ganas, y eso es lo más importante para mí. Faltan más de 20 partidos y puede pasar de todo. Lo más importante es cómo se termina la Liga", comentó Magallán.

Europa Press