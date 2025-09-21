Carney afirma que Canadá reconoce un Estado palestino

21 sep (Reuters) - El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció el domingo que su país reconoce ahora el Estado de Palestina.

"Canadá reconoce el Estado de Palestina y ofrece su colaboración para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel", declaró Carney en un comunicado.

Canadá se une a los más de 140 miembros de las Naciones Unidas que han reconocido un Estado palestino, en una ruptura con la política seguida desde hace tiempo a pesar de la fuerte oposición de Israel.

"Reconocer el Estado de Palestina, dirigido por la Autoridad Palestina, da poder a quienes buscan la coexistencia pacífica y el fin de Hamás. Esto no legitima en modo alguno el terrorismo, ni supone recompensa alguna por él", declaró Carney.

Carney afirmó que la Autoridad Palestina ha ofrecido "compromisos directos" a Canadá sobre la reforma de su gobernanza, la celebración de elecciones generales en 2026 en las que Hamás "no puede desempeñar ningún papel" y la desmilitarización del Estado palestino. (Reportaje de Bhargav Acharya en Toronto; Editado en español por Juana Casas)