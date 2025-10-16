Carney espera reunirse con líderes chinos elude preguntas sobre los aranceles

OTTAWA, 16 oct (Reuters) - El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo el jueves que espera reunirse pronto con líderes chinos, pero eludió una pregunta sobre la reducción de los aranceles a los vehículos eléctricos a cambio de un alivio de los derechos de Pekín sobre la colza.

Carney, que el mes pasado abordó asuntos comerciales con el primer ministro chino, Li Qiang, afirmó que Canadá está reanudando lo que denominó un amplio compromiso con Pekín. En los últimos años las relaciones bilaterales no han sido las mejores.

Funcionarios canadienses afirman que Carney podría mantener una primera reunión con el presidente chino, Xi Jinping, durante un viaje a dos cumbres asiáticas este mes.

"Espero reunirme con dirigentes chinos de alto rango el mes que viene, más o menos, y continuaremos esas conversaciones, y veremos cómo evoluciona la relación comercial", dijo Carney en una rueda de prensa televisada.

China anunció aranceles antidumping preliminares sobre las importaciones canadienses de colza en agosto, un año después de que Canadá dijera que impondría un gravamen del 100% a las importaciones de vehículos eléctricos chinos.

El embajador de China en Canadá dijo el fin de semana que si Ottawa levantaba las medidas a los vehículos, Pekín suprimiría los aranceles sobre la colza.

Carney, preguntado por la posibilidad de un acuerdo de este tipo, dijo que los países estaban hablando de "un abanico de asuntos mucho más amplio que el de sectores y comercios concretos".

Y añadió: "Es ingenuo tomar una relación que es más amplia, y que puede ampliarse, y reducirla a dos cosas (...) Hay una serie de conversaciones más profundas, así que no es tan sencillo".

Canadá, dijo, también tendría que tener en cuenta cómo Estados Unidos, que está inmerso en una guerra comercial con Pekín, podría reaccionar ante cualquier medida que Ottawa tomara sobre los aranceles a los automóviles. (Reporte de David Ljunggren y Promit Mukherjee; Editado en español por Javier Leira)