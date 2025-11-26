Carney irá a Washington para el sorteo del Mundial; se reunirá con Trump
- 1 minuto de lectura'
OTTAWA, 26 nov (Reuters) -
El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo el miércoles que viajará a Washington la próxima semana para el sorteo del Mundial de fútbol de 2026 y que tiene previsto reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump.
Carney dijo a periodistas que había mantenido una breve conversación con Trump el martes, pero que aún no se habían reanudado las conversaciones sobre un acuerdo comercial en sectores clave.
Trump puso fin a las conversaciones el mes pasado después de que la provincia de Ontario publicara un anuncio con un video del expresidente Ronald Reagan diciendo que los aranceles causan guerras comerciales y desastres económicos.
El Mundial de 2026 se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. El sorteo será el viernes 5 de diciembre. (Reporte de David Ljunggren y Promit Mukherjee; Editado en español por Martín Vargas)
