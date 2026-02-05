Carney modifica la meta para 2035 de vehículos eléctricos vendidos en Canadá

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, canceló el jueves un mandato que ordenaba que todos los vehículos vendidos en el país fueran eléctricos para 2035, y anunció grandes inversiones para respaldar la transición del sector automotriz hacia los autos eléctricos.

Al presentar su plan, Carney dijo que la industria automotriz de su país debe prepararse para un futuro en el que los vehículos eléctricos sean predominantes.

La decisión de Carney marcó un distanciamiento de las políticas de su antecesor, Justin Trudeau, quien estableció el mandato de que el 100% de vehículos vendidos en Canadá fueran eléctricos para 2035.

Con su nueva estrategia, Carney explicó que el objetivo es alcanzar un 75% de ventas de autos eléctricos para 2035 y un 90% para 2040.

El plan incluye un subsidio de US$5.000 para particulares que compren un vehículo eléctrico; US$1.500 millones para mejorar la infraestructura de carga; y US$3.000 millones "para ayudar a la industria automotriz a adaptarse, crecer y diversificarse hacia nuevos mercados", señaló su despacho.

Consultado el jueves si seguía considerando a Canadá un líder en la lucha contra el cambio climático, Carney respondió: "Absolutamente".

Sin embargo, la preocupación por el futuro de la industria automotriz en Canadá ha incrementado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Desde abril, los vehículos fabricados en Canadá enfrentan un arancel del 25% sobre sus componentes no estadounidenses, un gravamen que Canadá sostiene que viola el acuerdo de libre comercio norteamericano, conocido como el T-MEC.

Las conversaciones para revisar el T-MEC están previstas para este año.

"Nuestro objetivo es eliminar todos los aranceles en el sector automotor", afirmó Carney, pero subrayó que la industria canadiense necesita comenzar a planificar una cadena de producción completamente doméstica.

Canadá cuenta con grandes depósitos de minerales críticos necesarios para la producción de baterías de vehículos eléctricos y afirma que quiere desarrollar una cadena de producción integral, desde la minería y el procesamiento de minerales hasta la fabricación de baterías para vehículos.