Carney niega haberse retractado de los comentarios de Davos en la charla con Trump

OTTAWA, 27 ene (Reuters) - El primer ministro de Canadá, Mark Carney, dijo el martes que ⁠habló con el presidente ⁠de Estados Unidos, Donald Trump, el lunes, pero negó haberse retractado de los comentarios que hizo la semana pasada ⁠y que irritaron ‌al ​mandatario estadounidense.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que durante ​la llamada, Carney "se retractó de forma muy agresiva" de algunos ‌de los comentarios que había hecho ‌durante un discurso en Davos, en ​el que instaba a los países a aceptar el fin de un orden mundial basado en normas.

Carney, citando los aranceles estadounidenses sobre las principales importaciones canadienses, está presionando para diversificar el comercio fuera de Estados Unidos, que absorbe alrededor del 70% de todas las exportaciones canadienses.

Trump reaccionó con descontento al ⁠discurso de Carney en Davos y afirmó que Canadá sólo existía gracias a ​Estados Unidos. Más tarde, añadió que impondría un arancel del 100% a las importaciones canadienses si Ottawa cerraba un acuerdo comercial con China.

"Para que quede absolutamente claro, y así se lo dije al presidente, lo que dije en Davos lo dije en serio", declaró Carney a los ⁠periodistas.

El acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá se revisará ​a finales de este año, un proceso que, según Carney, podría explicar algunos de los comentarios que Trump ha hecho recientemente.

Carney afirmó que le dijo ‍a Trump que Canadá estaba respondiendo a los aranceles "creando alianzas en el extranjero (...) (y) construyendo en casa, y que estamos preparados para responder de forma positiva creando esa nueva relación a través del T-MEC. Él lo entendió".

Mientras Carney se alejaba, ​los periodistas le preguntaron específicamente si durante la conversación se había retractado de los comentarios que había hecho en Davos. "No", respondió. (Información de Bhargav Acharya; escrito por David Ljunggren; edición ‍de Chizu Nomiyama; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)