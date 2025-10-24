Carney reta a Trump a apostar en la Serie Mundial entre Azulejos y Dodgers

TORONTO (AP) — El primer ministro canadiense Mark Carney desafió el jueves al presidente estadounidense Donald Trump a realizar una amistosa apuesta sobre el resultado de la Serie Mundial entre los Azulejos de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles.

Sin embargo, Carney comentó que Trump aún no ha devuelto su llamada sobre la posible apuesta.

"Creo que tiene miedo, creo que tiene miedo de hacer una apuesta", bromeó Carney en declaraciones a The Associated Press mientras asistía a la práctica de bateo en el Rogers Centre de Toronto un día antes del primer juego de la Serie Mundial en Toronto.

"No le gusta perder. No ha llamado. Aún no ha devuelto mi llamada sobre la apuesta, así que estoy listo. Estamos listos para hacer una apuesta con Estados Unidos".

Carney predijo que los Azulejos ganarán la serie al mejor de siete en seis juegos.

"Este país está muy emocionado. Creo que el mundo está muy emocionado por esta serie", afirmó Carney, quien enfatizó en el interés que hay en Japón por el astro de los Dodgers, Shohei Ohtani.

El único equipo de Grandes Ligas de Canadá tendrá a todo el país apoyándolo durante la Serie Mundial.

Trump ha amenazado la economía de Canadá en varias ocasiones. También ha lanzado advertencias ofensivas sobre su soberanía al afirmar que Canadá podría ser "el estado 51" de su país.

Las tensiones entre ambos vecinos y antiguos aliados se han aliviado ligeramente en los últimos meses mientras Carney intenta renegociar un acuerdo comercial con Trump.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes