Carolina herrera crea un "jardín secreto" en la semana de la moda de nueva york

Por Alicia Powell

NUEVA YORK, 12 sep (Reuters) - Carolina Herrera desplegó flores en la Semana de la Moda de Nueva York con una colección que juega con los colores frescos de un jardín desordenado.

"Me gusta esta idea de crear un jardín para una colección de primavera", dijo el director creativo Wes Gordon, que encontró la inspiración en su libro favorito de la infancia, "El jardín secreto" de Frances Hodgson Burnett, así como en un libro de tejidos florales de archivo.

"El secreto viene de las inyecciones de negro y los toques de los accesorios negros, que le dan ese marco de misterio y sensualidad", agregó.

Los recortes sexys pero sofisticados de los vestidos ayudaron a crear una mezcla sin complejos de glamour, belleza y alegría. En el Hotel Plaza, las modelos desfilaron al ritmo de divertidas canciones de Barbra Streisand, que sirvieron para levantar el ánimo en un día sombrío.

"Empezamos con 'Don't Rain on My Parade', luego pasamos a 'Guilty' y terminamos con 'Hello, Dolly'", dijo Gordon. "Así que, si todo el mundo no estuvo zapateando y tarareando esas canciones el resto del día, no sé qué les pasó", comentó.

El espectáculo se cerró con las cinco mujeres que representan el rostro de la fragancia "Good Girl" de la marca, encabezadas por la supermodelo Karlie Kloss. (Reporte de Alicia Powell; editado en español por Daniela Desantis)