Carolina Marín: "Las dos lesiones me han dado más experiencia y madurez"

"Sufrir 'bullying' te marca para toda la vida, pero quizá te da más madurez que otros que no lo han sufrido"

MADRID, 6 Feb. 2022 (Europa Press) -

La jugadora de bádminton y campeona olímpica en Río 2016, Carolina Marín, admite que cuando se lesionó de nuevo de la rodilla en marzo del año pasado supo que era "un riesgo" ir al Mundial de Huelva, aunque cree que sus dos problemas en la rodilla en tan solo dos años le han dado "más experiencia y madurez" como deportista y por ello espera que en París 2024 se vea su "mejor versión".

"Carolina Marín sigue siendo Carolina Marín, pero te da otra experiencia, otra madurez, otra visión. Sobre todo, con esta última lesión, teniendo 28 años, la vives de otra forma. Todo cambia pero te da mucha experiencia y madurez", explicó Marín en una entrevista a Europa Press.

La onubense lleva en el dique seco ocho meses desde su lesión en la rodilla el pasado mes de junio que le dejó sin Juegos y sin el Mundial que se celebraba a finales de año en su Huelva natal. "No fue la decisión más difícil, cuando me rompí la rodilla supe que todo estaba en peligro, obviamente. El tiempo era muy limitado y al final ya estoy al final de mi carrera y lo más importante es cuidarse la salud", indicó.

"Yo ya fui consciente de que era un riesgo ir, había poco tiempo, la mejor decisión era dejar alargar ese proceso, la rodilla no estaba bien en ese momento. Está claro que duele, quería estar en esa pista e intentando ganar la medalla de oro, pero estuve fuera de la pista, recibí el cariño de toda la gente", argumentó.

La tres veces campeona mundial tuvo que "tomar conciencia" para no "apretar más" a su cuerpo. "Esto trata de salud, si tomas riesgos, puedes tener el riesgo de romperte, pero no se trata de apretar un poco más al cuerpo, sino de esperar un poco más para que la rodilla esté totalmente perfecta para enfrentarte a cualquier rival", añadió.

Ahora, la exnúmero uno del mundo nota "muy buenas sensaciones" en su rodilla y admite que le encantaría volver a las pistas en marzo. "Yo siempre intento dar mi mejor versión en grandes citas. Tenemos un circuito mundial muy amplio, pero el punto clave siempre es en verano, con los Campeonatos del Mundo o los Juegos, pero mi principal objetivo es seguir recuperándome de la rodilla", insistió.

"Tenemos que ir viendo cómo están las ciudades en tema COVID, cómo responde la rodilla y si está preparada. Tengo muy buenas sensaciones, la rodilla esta respondiendo, estamos metiendo muchos más movimientos, incertidumbre, no situación de partido, pero estamos en buen tiempo", recalcó Marín.

La andaluza es una de las protagonistas del documental 'Somos Únicxs: la caras del bullying' de Fundación ColaCao, en el que relata que sufrió 'bullying' durante su infancia. "Es muy importante concienciar a las personas sobre el 'bullying', tanto para el que lo hace como para el que lo sufre y el testigo, que es una pieza fundamental. Yo fui una de las víctimas, no fue una etapa para nada agradable, me sentía un poco violenta en el sentido de sufrir ciertas palabras que te decían, lo pasaba mal, me encerraba en mi habitación", confiesa.

"Hasta que llegó un día en el que exploté y se lo conté a mis padres y luego al director del colegio. Sé que es complicado, sobre todo cuando somos pequeños, pero es fundamental apoyarte en alguien para dar ese primer paso para sentirte bien contigo mismo", aportó como posible solución al acoso escolar.

Aunque en la época en la que sufrió 'bullying' no tuvo el apoyo de un psicólogo, sí empezó a trabajar la parte mental con un profesional un año después de llegar al CAR de Madrid -con 15 años-. "La parte mental siempre es importante, para cualquier aspecto de la vida. Cuando sufres 'bullying' te marca para toda la vida, pero quizá tengas más madurez que otro tipo de personas que no lo hayan sufrido. A día de hoy el psicólogo es una pieza fundamental para mí, es clave en mi equipo", afirmó.