Carolina Marín: "Volver a competir ha sido mi medalla de oro"

La jugadora espa√Īola de b√°dminton Carolina Mar√≠n ha asegurado que "volver a competir" ha sido su "medalla de oro" en el Campeonato de Europa, en el que ha conquistado su sexto t√≠tulo continental consecutivo tras superar en la final a la escocesa Kirsty Gilmour (21-10, 21-12), y ha advertido de que est√° "de vuelta" y con ganas de levantar m√°s trofeos.

"Me siento feliz. M√°s all√° de la propia medalla de oro, volver a competir ha sido mi medalla de oro. Este es el primero de los muchos torneos que me quedan. He demostrado que estoy de vuelta, que estamos fuertes, que lo de la rodilla y la lesi√≥n ha pasado ya por completo. Estoy muy feliz de hacer mi vuelta en Madrid, en Espa√Īa, con toda mi familia y mis amigos. El p√ļblico y yo hemos disfrutado juntos", se√Īal√≥ tras la final.

Además, reconoció el empujón anímico que ha supuesto este triunfo tras once meses de calvario por su grave lesión de rodilla. "Estoy muy cargada de energía y de confianza. Es el primero de muchos torneos por delante, y ahora solo quiero disfrutar de esta victoria. La victoria para mí es haber vuelto a competir, por mi equipo y mi familia", indicó.

Por √ļltimo, la onubense tuvo palabras de agradecimiento para el p√ļblico presente estos d√≠as en Gallur. "Millones y millones de gracias a cada una de las personas que ha venido a verme desde el entrenamiento del pasado domingo hasta el martes, que fue mi primer partido. Ha sido incre√≠ble tener mi vuelta aqu√≠ en Madrid. Hoy el p√ļblico se ha volcado desde el primer segundo en que he salido. Hemos disfrutado much√≠simo juntos. Esta medalla es de todos", concluy√≥.