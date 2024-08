Carolina Marín vuelve a casa con otra rotura de cruzado: "Estoy destrozada"

La española Carolina Marín fue recibida este lunes entre aplausos en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por decenas de aficionados, "destrozada" después de retirarse en semifinales de los Juegos de París por una lesión que al poco de su regreso se confirmó como una nueva rotura del ligamento cruzado anterior.

"Tras las primeras pruebas realizadas en París, completadas en el día de hoy en Madrid, se ha confirmado que Carolina Marín sufre una rotura de la plastia del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, de la que fue operada a comienzos de 2019. A su vez, el diagnóstico ha confirmado también la rotura del menisco interno y externo. Próximamente se hará una valoración para determinar el tratamiento y concretar la fecha de la operación", desveló el comunicado oficial de su equipo ya por la tarde.

La campeona olímpica en Rio de Janeiro se había quedado sin Tokyo 2020 por una segunda lesión de rodilla y, cuando parecía lanzada a un nuevo oro en París, la onubense se rompió en semifinales. "Todavía no he podido ver todo, pero desde luego que quiero dar las gracias a todo el mundo. Estoy destrozada, no puedo decir otra cosa, pero me voy al hospital, que me hagan pruebas y a ver qué sale, ahí tomaremos decisiones", dijo a los medios de comunicación en su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La jugadora española se lesionó ante la china He Bing Jiao y tuvo que retirarse del torneo, todo en un partido que dominaba a placer (21-14, 10-6) y en el que la rodilla volvió a despertar sus pesadillas, a un paso de pelear por su objetivo. Después de ganar 21-14 el primer set este domingo y cuando se imponía a la asiática por 10-6 en el segundo, la onubense se fue al suelo.

La triple campeona del mundo y ocho veces campeona de Europa fue atendida y se enfundó una rodillera para seguir el partido pero, después de disputar y perder dos puntos más ante Jiao, no pudo continuar. Entre lágrimas, abandonó la pista principal del pabellón Porte de la Chapelle, en un final cruel y ya conocido. Este lunes, Marín ya se temía lo peor y las pruebas en Madrid confirmaron esa doble lesión de ligamento anterior y los dos meniscos.

