Carolina Marín y el oro en París: "Sé que tengo opciones, pero va a ser mucho más complicado que en Río"

La jugadora de bádminton española Carolina Marín considera que tiene "opciones" de ganar el oro en los Juegos de París, pero que "va a ser mucho más complicado que en Río (2016)", cuando fue campeona olímpica, y afirmó que "le encantaría" ser abanderada de España en los Juegos de París, aunque "cualquier cosa" que ponga "en peligro" el oro, lo tendrá que "rechazar".

"Es mucho más complicado que en Río, pero tengo mis opciones", dijo Marín sobre la posibilidad de conseguir la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, antes de la presentación del evento 'ADO, haciendo historia juntos' en el que participó ella entre otros deportistas olímpicos y patrocinadores del proyecto.

La onubense tiene claro que sus dos grandes rivales serán las dos mejores jugadoras del mundo, la coreana An Sejong, número uno, y la china Chen Yufei, segunda en el ránking. "Yo creo que, sinceramente, una de nosotras tres va a ser la que gane esa medalla de oro", remarcó.

La campeona olímpica en Río 2016 confesó que "le encantaría" ser abanderada en estos Juegos, pero que el hecho de que el bádminton comience al día siguiente podría dificultar este reconocimiento. "Yo creo que para un deportista es todo un sueño llevar la bandera olímpica. A mí todavía no me ha llamado nadie, no sé absolutamente nada", explicó.

"Yo sigo con mis entrenamientos y mi concentración. Pero sí es cierto que yo tengo que tener muy en cuenta que físicamente hace tres años me rompí la segunda rodilla, y que son muchísimas horas. Contemplaría todo en el caso de que me llamasen y me propusieran ser la abanderada de España, pero tengo que tener muy en cuenta que son ocho o nueve horas de pie, y que yo compito al día siguiente", señaló.

Así, Marín no sabe si aceptaría la propuesta. "No sé si voy a competir por la mañana al día siguiente. Si compitiese a la mañana del día siguiente, va a ser muy complicado, por eso tengo que ver un poco todas las circunstancias, hablar con mi equipo para tenerlo en cuenta", comentó.

La andaluza también indicó que "si desde el Comité Olímpico Español pudieran hacer algo por cambiar" su horario o proponer jugar al segundo día, "habría menos problemas" parta ser abanderada. "Lo más importante es la salud, si eso va a poner en peligro el que pueda conseguir mi gran objetivo, sin ninguna duda tendré que lamentarme mucho y decir que no", zanjó.

A nivel deportivo, Marín viene de caer en semifinales en Indonesia y en cuartos de final en Singapur. "Las sensaciones han sido buenas, sobre todo en este último torneo, porque en Singapur tuve una tortícolis que me fastidió bastante y jugué como pude", expresó.

"Me quiero quedar con la actitud que he tenido en la pista. A pesar de perder en semifinales, entre comillas estoy tranquila, porque sé que lo que tengo que mejorar son pequeñas cosas de calidad de volante", resaltó. "Me hubiera gustado estar mejor, por lo que digo, porque si es cierto que en Singapur cogí esa tortículis, que me impidió muchísimo jugar y dar mi mejor versión", lamentó.

La campeona olímpica participó en el acto de la Asociación de Deportistas Olímpicos (ADO) y dijo que "sin el apoyo" de las empresas y "su apoyo" sería "muy complicado cumplir los objetivos y sueños". "Tenemos un deporte increíble en todos los aspectos y por eso mismo agradecer este apoyo, y por el otro, que sigan apostando porque es una apuesta segura". "Sé que mucha gente quiere que gane ese oro, pero la que más quiere soy yo", concluyó.

