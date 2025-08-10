Carpenter conecta jonrón y remolca tres en victoria de Tigres 9-5 sobre Angelinos

DETROIT (AP) — Kerry Carpenter conectó un jonrón e impulsó tres carreras para ayudar a los Tigres de Detroit a vencer el domingo 9-5 a los Angelinos de Los Ángeles.

Carpenter bateó un doble y anotó en la primera entrada, conectó un elevado de sacrificio en la segunda y añadió un jonrón de tres carreras en la cuarta.

Nolan Schanuel conectó un jonrón de dos carreras en la quinta, y Logan O’Hoppe puso el marcador 7-3 con un sencillo impulsador en la sexta.

Greene conectó un jonrón de dos carreras en la sexta mientras que Luis Rengifo conectó un cuadrangular de dos carreras en la octava.

Casey Mize (11-4) obtuvo la victoria, permitiendo dos carreras en tres hits en cinco entradas. Caminó a dos y ponchó a cinco.

Jack Kochanowicz (3-10) sufrió la derrota. Cedió siete carreras en diez hits en poco más de tres entradas.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 3-1 con dos anotadas y una producida. El boricua Javier Báez de 4-0 con una anotada.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.