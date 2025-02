Carranza evita tiempo extra en Milán y coloca al Feyenoord en octavos de final

MILÁN (AP) — Julián Carranza, quien buscaba todavía recuperarse de una enfermedad, sabía que, pese a ingresar como suplente en las postrimerías del encuentro, encontraría muy desgastante un posible alargue frente al Milan.

El delantero de Feyenoord logró evitarlo, al anotar el gol que llevó a su equipo a los octavos de final de la Liga de Campeones.

El cabezazo del argentino a los 73 minutos aseguró el martes un empate 1-1 contra el Milan, que jugó con diez hombres, en San Siro. El resultado permitió que el club holandés avanzara 2-1 en el global.

“Estuve realmente enfermo y todavía me siento muy mal”, dijo Carranza. “Para ser sincero, el alargue iba a ser realmente difícil para mí. Porque los 25 o 30 minutos que jugué no me sentía bien.

“Y creo que todos pudieron verlo, porque después de cada sprint estaba tosiendo, y no me sentía bien. Sólo necesitaba anotar (para) que no hubiera tiempo extra. Así que eso fue lo que pasó”, añadió el argentino entre risas.

Carranza ingresó desde el banquillo a los 64 minutos, cuando el Milan ganaba 1-0 — tras un gol del exdelantero mexicano de Feyenoord, Santiago Giménez a los 40 segundos — pero también con una desventaja numérica tras la expulsión del defensor Rossonero Theo Hernández.

Y el jugador de 24 años, que ha militado en el Inter Miami y el Union de Filadelfia en la MLS, cabeceó un centro de Hugo Bueno nueve minutos después.

“Hasta ahora, creo que es el gol más importante que he anotado, así que estoy muy feliz por eso”, dijo Carranza, quien tuvo fiebre la noche anterior.

Es la primera vez que Feyenoord ha alcanzado los octavos de final del torneo de élite del fútbol europeo desde que se convirtió en la Liga de Campeones.

El equipo holandés ganó la antigua Copa de Europa en 1970, venciendo al Celtic por 2-1 tras el tiempo extra, casualmente en San Siro.

Mediante sus redes sociales, Feyenoord celebró otra ocasión histórica en el icónico estadio.

Feyenoord podría regresar rápidamente a San Siro, ya que jugará contra el Inter de Milán o el Arsenal en los octavos de final. El encuentro de ida se celebraría el 4 o 5 de marzo y el segundo la semana siguiente.

También en los octavos de final está el Liverpool, cuyo entrenador, Arne Slot, fue estratega del Feyenoord.