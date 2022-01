Carreño, sobre el 'caso Djokovic': "Hay que vacunarse, y si no, no puedes venir"

El tenista espa√Īol Pablo Carre√Īo ha asegurado que la pol√©mica creada por la decisi√≥n del serbio Novak Djokovic de viajar a Australia sin vacunarse contra el coronavirus "no es buena para el tenis", y ha defendido que si un jugador no recibe la vacuna no debe participar en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada.

"Una de las normas claras y principales para venir aqu√≠ es estar vacunado, as√≠ que lo que hay que hacer es vacunarse, y si no, no venir. Cada uno es libre de hacer o de intentar hacer lo que pueda, pero estos l√≠os no son buenos para el tenis", se√Īal√≥ en declaraciones a Eurosport.

Sin embargo, el asturiano prefiere centrarse en lo que le ata√Īe personalmente en el certamen oce√°nico. "No deber√≠amos estar pendientes de si van a dejarle jugar, si hay que cambiar el cuadro. Creo que es un poco complicada esta situaci√≥n", indic√≥.

Sobre la aclimataci√≥n al verano austral, Carre√Īo reconoci√≥ que tiene buenas sensaciones. "Me estoy encontrando muy bien en los entrenamientos y con buenos descansos me estoy habituando mucho m√°s r√°pido. He variado mucho las pistas para entrenar con lo que puedo ver la velocidad real de cada una de ellas. Las sensaciones son buenas y f√≠sicamente me siento bien y eso creo que es muy importante para m√≠ as√≠ que espero lograr un gran resultado", subray√≥.

En este sentido, considera que los d√≠as previos en Australia est√°n siendo "diferentes" a los de 2021, en los que tuvieron que pasar una estricta cuarentena para jugar el 'grande'. "Las condiciones que tuvimos aqu√≠ el a√Īo pasado fueron inaceptables. Hicieron un gran esfuerzo con el tema de la pandemia para poder hacer el torneo, pero creo que no se consigui√≥ hacer en unas condiciones √≥ptimas", manifest√≥.

"Los 15 d√≠as de cuarentena que nos tuvieron fueron bastante malos, muy dif√≠ciles para poder entrenar. Hubo muchas lesiones; yo me lesion√© el abdominal debido a esos 15 d√≠as en los que estuve en el hotel", rememor√≥ Carre√Īo.