Carrera contrarreloj por forjar tratado global contra contaminación por plásticos

Representantes de 184 países disponen este jueves de apenas unas horas para elaborar el primer tratado internacional contra la contaminación por plásticos, después de que la víspera un proyecto de acuerdo fuera rechazado masivamente, también por las delegaciones latinoamericanas.

Los debates el miércoles en la asamblea plenaria de la ONU en Ginebra en torno a una propuesta de síntesis de 10 páginas se realizaron en medio de una gran confusión.

Solo un país grande, India, aceptó el texto como base de discusión, mientras que la mayoría de los gobiernos y organizaciones participantes lo consideraron "desequilibrado" e "inaceptable" para proteger a las generaciones venideras.

Colombia, que quiere un texto ambicioso para luchar contra la contaminación por plásticos, consideró el documento "inaceptable".

Chile, México, Panamá, Canadá y la Unión Europea se sumaron a la postura del país latinoamericano, así como las pequeñas islas del Pacífico.

Sin embargo, Cate Bonacini de la ONG suiza CIEL, consideró que "aún hay posibilidad de que el jueves surja un nuevo texto".

Igualmente, la ministra francesa de la Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, señaló que es "posible escribir un texto de una decena de páginas más equilibrado".

El fin de las negociaciones está previsto para el jueves a la medianoche, pero podría extenderse hasta el viernes si los diplomáticos están cerca de alcanzar un texto común.

Impulsados por una resolución de la ONU de 2022, los países llevan casi tres años intentando elaborar un texto "jurídicamente vinculante" que aborde la contaminación por plásticos, incluyendo en el mar.

Pero bajo la mirada de los representantes de la industria petroquímica presentes en los pasillos y opuestos a cualquier coerción sobre el volumen de producción de plásticos en el mundo, la comunidad internacional fracasó en elaborar un texto común durante la ronda previa de negociaciones a finales de 2024 en Busan, Corea del Sur.

- Poco reciclaje -

La nueva ronda diplomática, iniciada el 5 de agosto en Ginebra, estaba destinada a llegar finalmente a un documento común.

La toma de conciencia sobre la creciente contaminación con plástico comenzó con imágenes impactantes de los océanos y la fauna marina afectados.

Pero la multiplicación de estudios científicos sobre el impacto de los polímeros y aditivos químicos sobre la salud hizo evolucionar el debate hacia los efectos en los humanos. Una coalición de centenares de científicos de varios países ha seguido las negociaciones.

El planeta ha producido más plástico desde 2000 que en los 50 años previos, en su mayoría productos de uso único y de empaque.

Y la tendencia se acelera: si no se hace nada, la producción actual, de unas 450 millones de toneladas anuales, se triplicará hasta 2060, según las previsiones de la OCDE.

Menos del 10% se recicla.

El proyecto de tratado presentado el miércoles "solo aseguraba que nada iba a cambiar", apuntó David Azoulay de CIEL.

"Se rinde a los estados petroleros y a las demandas de la industria con medidas débiles, no obligatorias, que garantizan que seguiremos produciendo cada vez más plástico, poniendo en peligro la salud humana, el medio ambiente y las futuras generaciones", agregó.

Además, como lo pide la industria, "todo se delega a nivel nacional, el texto no crea ningún espacio de cooperación internacional para combatir la contaminación por plástico", criticó el delegado chileno en la sesión.