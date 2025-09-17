Carrera presidencial en Chile arranca con seguridad y estabilidad en el foco de las campañas

*

José Antonio Kast y Jeannette Jara lideran las encuestas y se intercambian los primeros puestos

Las preocupaciones de seguridad dominan las prioridades de los votantes

El posible desplazamiento hacia la derecha refleja las tendencias regionales

Por Alexander Villegas

SANTIAGO, 17 sep (Reuters) - Las elecciones presidenciales de Chile cobraron impulso el miércoles con el lanzamiento oficial de las principales campañas de cara a los comicios del 16 de noviembre, que podrían marcar un giro hacia la derecha para la potencia minera.

Los principales contendientes de las elecciones son una candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, de la coalición oficialista, y una serie de candidatos conservadores, incluido José Antonio Kast del Partido Republicano, el líder de extrema derecha que perdió en segunda vuelta contra el actual presidente Gabriel Boric en 2021, pero que se considera fuertemente posicionado esta vez.

Un total de ocho candidatos están en carrera, entre ellos Evelyn Matthei, una veterana política conservadora del Partido Unión Demócrata Independiente, que se desempeñó como legisladora y alcaldesa de un rico municipio de Santiago.

Matthei lideró las encuestas a principios de año, pero desde entonces ha perdido terreno y le ha costado recuperar impulso. Actualmente, Matthei ocupa el tercer lugar con 18%, según las últimas cifras de la encuestadora Cadem, publicadas el domingo.

Kast y Jara se han estado alternando el primer puesto en las últimas semanas y también intercambiaron la mayor cantidad de críticas durante el primer debate televisado con los ocho candidatos el miércoles pasado. Cadem no mostró un cambio significativo tras el debate, con Jara con 26% (-2%) y Kast con 25% (-1%).

Un balotaje entre Jara y Kast sería el segundo de Kast en la década, pero el ambiente político es muy diferente esta vez. Boric, que no puede presentarse a una reelección consecutiva, aprovechó una ola de optimismo de la izquierda para llegar a la presidencia, que en gran medida se ha disipado.

La elección de Boric fue la culminación de generalizadas protestas contra la desigualdad en 2019 y la elección de un organismo mayoritariamente independiente y de izquierda en 2021, encargado de redactar una nueva constitución.

Pero los votantes rechazaron abrumadoramente la progresista propuesta de Constitución, mientras que el aumento de la delincuencia, la inmigración y el malestar económico -con bajo crecimiento y desempleo-, obligaron al gobierno a cambiar su enfoque.

La seguridad es un tema delicado para muchos votantes.

Si bien Chile sigue siendo uno de los países más seguros de Latinoamérica, el aumento de la violencia, en gran parte derivada del crimen organizado, ha sacudido al país y obstaculizado en parte el crecimiento económico.

"La delincuencia se ha convertido en un problema importante en Chile. Los datos lo respaldan, pero creo que lo más importante es la percepción de inseguridad y el miedo de la gente", dijo Michael Shifter, investigador principal de Diálogo Interamericano y profesor de estudios latinoamericanos en Georgetown.

"Creo que hay un marcado contraste entre 2021 y 2025", añadió.

Kast ha propuesto cerrar fronteras, crear prisiones de máxima seguridad para aislar a los líderes del crimen organizado y desplegar militares en barrios con alta tasa de criminalidad.

Jara ha abogado por aumentar la financiación para la policía, los programas sociales y la detección biométrica en la frontera.

Si ningún candidato recibe más del 50% de los votos el 16 de noviembre, habrá una segunda vuelta el 14 de diciembre.

Aunque el Partido Republicano de Kast en 2023 ahuyentó a muchos votantes con su manejo de un segundo proceso constitucional que también fue rechazado, la izquierda puede levantar aún más anticuerpos en este momento.

"Creo que es más ideológico y más derechista con lo que la mayoría de los chilenos, creo, se sienten cómodos", dijo Shifter. "Pero si la elección es entre él y Jara, del Partido Comunista, creo que él tendría ventaja".

La elección podría ser otro revés para la "marea rosa" que puso a los izquierdistas en control de varias naciones latinoamericanas hace apenas unos años, luego de giros similares hacia la derecha en Argentina, Bolivia y Ecuador.

Colombia y Brasil se enfrentan a elecciones presidenciales el próximo año, donde los izquierdistas en el poder están en la papeleta y son desafiados desde la derecha. Shifter afirma que ambos escenarios tienen asuntos únicos, como la derecha dividida en Colombia y el "factor Trump" en Brasil, donde la oposición de Lula al presidente estadounidense ha impulsado su popularidad. (Reporte de Alexander Villegas; edición de Christian Plumb. Editado en español por Natalia Ramos)