Carreras amplía la lista de lesionados del Real Madrid antes de recibir al City

Privado ya de varios jugadores importantes, el Real Madrid anunció este lunes la lesión en el gemelo derecho del lateral español Álvaro Carreras, baja para recibir al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones del miércoles.

El lateral izquierdo madridista podría estar ausente al menos una semana y, por tanto, no está todavía descartado para el partido de vuelta, en Manchester el 17 de marzo, según la prensa española.

Esta lesión complica aún más la tarea del entrenador blanco Álvaro Arbeloa, que no puede contar con los brasileños Rodrygo y Éder Militão, el inglés Jude Bellingham, el español Dani Ceballos y el austríaco David Alaba.

De vuelta en Madrid tras una semana en París para recuperarse de su lesión en la rodilla izquierda, el delantero francés Kylian Mbappé continuó su rehabilitación en solitario.