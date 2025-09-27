Carreras y reclamaciones marcan el "descontrol" de la entrada a la Cómic-Con de Málaga este sábado: "Está abarrotado"

MÁLAGA, 27 Sep. 2025 (Europa Press) -

Carreras, reclamaciones y malestar entre los visitantes han marcado el "descontrol" de la entrada a la San Diego Cómic-Con de Málaga este sábado hasta el punto de que "hacia mediodía" han tenido que detener el acceso de más personas al 'Exhibitor's Hall' --la zona de compras-- al completar el aforo, según han explicado trabajadores y visitantes en declaraciones a Europa Press.

Si bien la organización ha puesto vallas para dar dirección a las colas, que han disminuido de intensidad para pasar de "horas" a "diez minutos" sobre las 17:00 horas, algún asistente ha temido que la situación pueda ser peor mañana, cuando está previsto que haga su aparición el invitado de honor de la convención, Arnold Schwarzenegger.

Una de las trabajadoras ha lamentado en declaraciones a Europa Press que no hubiera "colas previas organizadas" con "tantísima afluencia" de visitantes. "La gente se ha agolpado de tal manera que era imposible entrar dentro", ha señalado.

Aunque han empezado a sacar vallas para organizar la cola, no se ha podido conseguir --como sí que se ha hecho otros días-- que estas no estuvieran en las zonas donde da el sol en el 'hall' de entrada antes de acceder al 'Exhibitor's Hall'.

Tras mostrar a Europa Press un vídeo de los primeros asistentes de este sábado corriendo por entrar --a comprar los Funkos exclusivos, según dice--, admite que "no se puede controlar" la situación "si la gente viene con las ganas e intensidad de entrar el primero y coger el Funko".

De cara a mañana, espera que se pongan vallas desde primera hora y que se organice y se explique la situación a los visitantes a la entrada para que la gente "no corra como si esto fuera El Corte Inglés en rebajas".

Otra de las trabajadoras ha opinado, en declaraciones a Europa Press, que lo sucedido esta mañana con las colas ha sido algo "normal" en este tipo de convenciones. A pesar de ello, ha apuntado a que "deberían haber abierto más puertas o no haber vendido tantas entradas".

En líneas generales, ha hablado de cómo "entiende al empresario", pero también a los visitantes, a los que tras horas se les ha dicho que no podían entrar porque el aforo estaba completo. De cara a este domingo, cuando viene el invitado de honor de la Comic-Con, Arnold Schwarzenegger, ha comentado que se espera algo "igual que hoy". "Paciencia. Intentad disfrutar lo que se pueda", ha concluido.

TAMBIÉN HABÍA COLA PARA PONER UNA RECLAMACIÓN

Otra de las trabajadoras ha explicado a Europa Press que esta mañana ha vivido "la peor experiencia" de su vida con el tema de las colas. En declaraciones a Europa Press, ha indicado que sus compañeros se han llevado "insultos y empujones" y que ella misma ha tenido que "salir por un ataque de ansiedad" y que "aún llorando le han preguntado cosas". "El trato de los asistentes a los trabajadores es pésimo por el propio agobio del lugar", ha lamentado.

Más allá de ello, ha reconocido el apoyo de sus coordinadores y ha puesto en duda tanto la organización del evento ("que debería haber tenido mucha más preparación") como el hecho de que la convención se celebre en Málaga.

Champly (43 años) se ha levantado a las 5:00 horas para acudir a la convención (ha venido de Huelva) con su amigo Clood (22). En declaraciones a Europa Press ha apuntado que el problema ha empezado entre las "10:30 y 11:00", media hora después de la hora de apertura.

Por su parte, critican que "haya gente que haya llegado y en cinco minutos haya entrado cuando había otros esperando desde las 9:00" y achacan que el aforo se haya normalizado dentro del recinto a que haya personas que no hayan podido llegar a entrar al Palacio y se hayan ido. "Esto no estaba preparado para tanta gente", han lamentado.

Por lo demás, han ironizado diciendo que también había cola para poner una hoja de reclamaciones y han lamentado la poca cantidad de fuentes que hay. De cara a mañana, han vaticinado cuál puede ser la situación en la 'masterclass' de Schwarzenegger. "Eso sí que va a ser un pifostio", ha dicho uno de ellos.

DE EXPERIENCIA

Entre los visitantes que han tirado la toalla este sábado se encontraba una familia, formada por los padres y dos niños, de 13 y 10 años, que tras "dos horas de cola" ha tenido que abandonar el Palacio de Congresos sin visitar la exhibición, "ya que una vez dentro, en la entrada, había tanta gente esperando poder entrar que no se podía uno ni mover". "He temido que les pasara algo a mis hijos", ha dicho la madre, Ángela.

En este punto, ha asegurado que han ido a hablar con alguien de seguridad "porque no había nadie organizando, ni filas señalizadas y me parecía peligroso y me han dicho que eran conscientes del peligro" pero ha lamentado que "aunque les he preguntado por qué no desalojaban, ya que claramente el aforo estaba sobrepasado, se han mirando entre ellos y nada más".

Esta familia ha puesto una reclamación "solicitando una investigación sobre el aforo y la devolución del dinero de la entrada, ya que ha sido imposible entrar" y han calificado de "desastre" la experiencia.

Las muestras de quejas han sido muchas, tanto en las redes sociales como en el propio espacio, donde se han escuchado silbidos. Samuel, de 21 años, ha dicho entender que "en la Comic-Con original esto es normal, hay colas para todo según he oído", pero ha señalado que "lo que no puede ser es que haya colas distintas para los que van disfrazados o que tengas que estar hora u hora y media de cola con el calor y que luego te cierren las puertas".

"Hoy está extraordinariamente abarrotado", ha indicado este estudiante universitario, amante de este mundo y de la cultura de comic, quien ha apuntado que "igual debería haber vendido menos entradas".

Otra visitante ha relatado a Europa Press que ha estado dos horas y cuarto de cola para acceder al Palacio de Ferias y una vez dentro "más colas" para entrar en el Exhibitor Hall.

“Mucha gente está poniendo hojas de reclamaciones porque está claro que se han vendido muchas más entradas”, ha añadido. “Hay adultos y muchos niños esperando y poco personal, por no decir ninguno, para controlar las colas. Al menos deberían poner cintas porque siempre hay listos que se intentan colar cuando tú llevas más de dos horas de cola con niños pequeños”, ha añadido esta mujer que ha acudido a la Comic-Con con su marido y sus dos hijos.

En el caso de otra familia, en este caso procedente de Algeciras (Cádiz), los padres han estado los tres días que lleva celebrándose la Comic-Con y han notado la diferencia entre el jueves y viernes y este sábado, día en el que a primeras horas “se podía más o menos estar en la zona comercial, por ejemplo, pero en cuestión de una hora, ya era casi imposible andar”, ha asegurado Gonzalo.

“Es que no lo disfrutas, porque te dan golpes, colas para ver los expositores; es un poco estresante y no te deja disfrutar del evento que, en sí, está muy guapo”, ha incidido este amante de Star Wars, quien ha explicado que el jueves “se notaba que era el primer día y había menos gente y el viernes, aunque llegamos las 9.30 horas, la cola rodeaba las casetas de la feria”.

También ha lamentado que “hay cero control de la cola en los aledaños y la gente se cuela sin piedad” y ha señalado que, además, “nos han advertido que tendremos que volver a hacer la cola si salíamos”.

Irene (23) y sus acompañantes han aducido las colas de por la mañana por el hecho de que la organización ha permitido la entrada de comida y bebida al recinto, lo que ha provocado que “la gente no se saliese hasta acabar de verlo todo”.

Ellas, que vinieron también en la jornada inaugural del jueves, dicen que este sábado “ha sido peor” (y eso que comentan que vieron cómo una joven se desmayaba el jueves en la cola para comidas). “Ha sido muchísimo más caos porque ha habido muchísima más gente”, han lamentado.