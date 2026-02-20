Carrick aboga por la "diversidad" en Manchester United tras las palabras de Ratcliffe

Michael Carrick abogó por la "diversidad" en el Manchester United, después de que el copropietario del club, Jim Ratcliffe, suscitara una polémica al afirmar que el Reino Unido está "colonizado" por inmigrantes.

Ratcliffe recibió multitud de críticas por su discurso la semana pasada, y el empresario se disculpó lamentando que "la elección de palabras hubiera ofendido a algunas personas".

Según informaciones publicadas este viernes, Ratcliffe no será sancionado por la Football Association (FA) inglesa.

En su primera comparecencia ante los medios desde los incendiarios comentarios de Ratcliffe, el técnico interino del United, Carrick, destacó la idiosincrasia inclusiva de su club.

"Sir Jim emitió un comunicado, y luego el club emitió otro al respecto, así que no me corresponde añadir nada más. Lo sí puedo decir es que, después de haber estado en este club durante muchos años, siempre hemos tenido un enorme impacto a nivel global", declaró Carrick, antiguo centrocampista de los Diablos Rojos.

"Estamos muy orgullosos del entorno y de la cultura que tenemos en el club, y de la igualdad, la diversidad y el respeto por todos es algo que intentamos promover todos los días", insistió el técnico de 44 años, que ejerce como interino tras la destitución de Rúben Amorim en enero.