Carrick debuta en el banquillo del Manchester United con triunfo sobre el City

En el primer partido en el banquillo de su nuevo entrenador, Michael Carrick, el Manchester United venció al Manchester City (2-0), este sábado en Old Trafford en la apertura de la 22ª jornada de la Premier League, asestando un duro golpe a las esperanzas de título de su gran rival.

Con esta victoria, el United asciende provisionalmente al cuarto puesto.

El City permanece segundo, a seis puntos del Arsenal, que tendrá la posibilidad de ampliar su ventaja en su visita al Nottingham Forest (17h30 GMT).

"Increíble, increíble", señaló el defensa argentino Lisandro Martínez a Sky Sports.

"Creo que una cosa importante que dijo Michael Carrick fue: 'Usen la energía de la gente'. Hoy lo hicimos y cuando estamos juntos así es imposible perder en casa. Defendimos muy bien, estuvimos compactos todo el tiempo, sentíamos una energía diferente cuando veías los ojos de los jugadores", añadió.

Carrick, nombrado entrenador de los Red Devils hasta el final de temporada, aprovechó la apatía del City, con su equipo haciéndose con el control del juego desde el inicio.

Avisaron Harry Maguire con un cabezazo al travesaño (3') y un disparo de Patrick Dorgu despejado por Gianluigi Donnarumma (22').

El guardameta italiano también se lució en la segunda parte ante Amad Diallo (57') y Bryan Mbeumo (63'), pero terminó cediendo dos minutos más tarde ante este último, habilitado por Bruno Fernandes (65').

Frente a unos Citizens totalmente inofensivos, que solo han sumado 3 puntos de 12 desde el comienzo del año, Dorgu puso fin al suspense gracias a un centro de Matheus Cunha, aprovechando una defensa lenta y desorientada, privada un mes más del portugués Ruben Dias (76').