Carrick parte como favorito para el interinato al frente del Manchester United (medios)

El inglés Michael Carrick, exentrenador del Middlesbrough, es el principal candidato para sustituir hasta final de temporada al portugués Rúben Amorim al frente del Manchester United, informaron el lunes medios británicos.

Según la BBC y Sky Sports, avanzan bien las conversaciones entre el técnico de 44 años, que ya asumió un breve interinato al frente de los Diablos Rojos en 2021, y la directiva del club mancuniano.

Amorim fue destituido la semana pasada por falta de resultados.

El objetivo de la directiva del Manchester United es contar con un entrenador interino para completar la temporada antes de la reanudación de los entrenamientos prevista para el miércoles.

Antiguo jugador del club, con el que conquistó doce títulos en doce años de carrera, incluidos cinco campeonatos de Inglaterra y una Liga de Campeones en 2008, Carrick dirigió al Middlesbrough de octubre de 2022 a junio de 2025.

El United también mantiene conversaciones con Ole Gunnar Solskjaer, otro exjugador de la casa que igualmente ocupó el banquillo como interino.

Por el momento, Darren Fletcher gestiona el primer equipo.

Tras un empate 2-2 en liga contra el Burnley, Fletcher estuvo en el banquillo el domingo durante la eliminación en los dieciseisavos de final de la FA Cup ante el Brighton.

El United marcha en la séptima casilla de la Premier League, a 17 puntos del líder, el Arsenal, está eliminado de ambas copas nacionales y ausente de las competiciones europeas esta temporada.

Los Diablos Rojos recibirán a su gran rival, el Manchester City, el sábado en la apertura de la vigesimosegunda jornada de la liga inglesa.