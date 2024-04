Carrington, la reina del canotaje, quiere aumentar récord de nueva zelanda en juegos de parís

24 abr (Reuters) - Lisa Carrington, campeona de velocidad en canoa, se convirtió en la atleta olímpica neozelandesa más condecorada en los Juegos de Tokio y no descarta aumentar su récord de medallas en los Juegos Olímpicos de París.

La deportista de Tauranga, de 34 años, que obtuvo tres oros en el Sea Forest Waterway de Tokio, fue nombrada el miércoles en el mayor equipo olímpico neozelandés de velocistas de canoa, con cinco compañeras que la acompañarán en sus cuartos Juegos.

Además de cinco oros olímpicos y una medalla de bronce, Carrington también se ha ganado el título de Dame, en los honores de Año Nuevo 2022, de una nación agradecida.

Por lo tanto, en su país hay grandes expectativas sobre sus posibilidades en París.

No es que "Dame Lisa" sienta la presión. "A veces creo que no noto la presión hasta que estoy en apuros", declaró el miércoles a los medios neozelandeses.

"No ayuda haber ganado varias medallas antes, pero para mí es asegurarme de que no me limito a lo que es posible".

"Es obvio que habrá presión, pero se trata de que acepte que he hecho cosas y que la gente me va a estar observando (...) Pero también trae más apoyo, que es algo realmente genial", agregó.

Carrington ganó títulos consecutivos de K1 200 metros, de 2012 a 2020, junto con los oros de K1 500 metros y K2 500 en Tokio.

No podrá defender su oro en K1 200 metros, al haberse eliminado la prueba del programa, pero defenderá las otras y también competirá en K4 500 metros.

Carrington no descarta participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero sigue centrada en París. "Cada Juego Olímpico ha sido un privilegio (...) Con el deporte, nunca sabes si un día puedes lesionarte o si puedes volver a practicarlo", añade. (Reportaje de Ian Ransom en Melbourne; Editado en español por Héctor Espinoza)