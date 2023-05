Carroll, eufórica ante el veredicto de que trump abusó sexualmente de ella

NUEVA YORK, 10 mayo (Reuters) - La excolumnista de la revista Elle E. Jean Carroll dijo el miércoles sentirse "fantástica" después de que un jurado declarara al expresidente de Estados Unidos Donald Trump responsable de abusar sexualmente de ella y difamarla, y le concediera cinco millones de dólares por daños y perjuicios.

El veredicto del tribunal federal de Manhattan sobre la demanda civil de la denunciante supuso un nuevo revés legal para Trump en su intento de recuperar la presidencia en 2024.

También significó una reivindicación para Carroll, de 79 años, que en 2019 acusó públicamente a Trump, de 76 años, de haberla violado en el probador de unos grandes almacenes Bergdorf Goodman a mediados de la década de los noventa.

Aunque los miembros del jurado no determinaron que Trump violara a Carroll, le concedieron una indemnización por daños y perjuicios por el incidente y por una publicación en octubre en la plataforma Truth Social del exmandatario en la que este calificó la denuncia de "completa estafa", engaño y mentira.

"Me siento fantástica. Ayer fue probablemente el día más feliz de mi vida", dijo Carroll al programa "Good Morning America" de la cadena ABC.

Trump, que no asistió al juicio, planea apelar. En un post del miércoles en Truth Social, escribió: "NO TENGO NI IDEA DE QUIÉN ES ESTA MUJER, QUE HIZO UNA ACUSACIÓN FALSA Y TOTALMENTE FABRICADA. OJALÁ SE HAGA JUSTICIA EN LA APELACIÓN".

Acompañada por su abogada Roberta Kaplan, Carroll dijo en "Good Morning America" que se sintió "sacudida" mientras el abogado de Trump, Joe Tacopina, cuestionaba su versión durante dos días de contrainterrogatorio, pero se sintió fuerte porque sabía que decía la verdad.

Preguntada en otro programa de CNN sobre si espera que Trump le pague, Carroll afirmó: "No se trata de dinero, no se trata de dinero. Se trata de lograr algo que me propuse hace muchos años para recuperar mi nombre, y eso es lo que hicimos."

Kaplan calificó de "cero absoluto" las posibilidades de éxito de Trump en su apelación, y manifestó que el juez del caso hizo todo lo posible para garantizar un juicio justo.

"Él les dio más proceso incluso que el que cualquier otra persona consigue nunca", dijo Kaplan en "Good Morning America". "Le concedió a Donald Trump múltiples oportunidades de venir a esa sala y testificar. Se negó a hacerlo. No tiene base la apelación", concluyó.

(Reporte de Jonathan Stempel en Nueva York; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)

Reuters