Carta abierta: rabinos piden respuesta a hambruna en Gaza

La misiva fue firmada, entre otros, por el rabino David Rosen, director internacional de asuntos religiosos del Comité Judío Americano durante más de 30 años, ex rabino jefe de Irlanda y con una sólida relación con el Vaticano.

Rosen también envió una copia de la carta a la oficina del Vaticano responsable del diálogo con el judaísmo.

"La declaración, se lee en una nota en el sitio web de Rosen, insta al Estado de Israel a abordar la hambruna generalizada en Gaza y a denunciar la violencia extremista de los colonos".

La iniciativa fue liderada por el rabino Yosef Blau, expresidente de los Sionistas Religiosos de América y asesor espiritual (mashgiach ruchani) de larga trayectoria en el Seminario Teológico Rabino Isaac Elchanan (Riets) de la Universidad Yeshiva.

Al explicar su motivación, el rabino Blau declaró: "Mi apoyo a Israel y al sionismo se deriva de mi compromiso con el judaísmo. Una lealtad acrítica contradice la introspección fundamental del judaísmo. Cuando la religión se utiliza para justificar el culto al poder, distorsiona la moralidad fundamental".

Los firmantes enfatizan su profunda conexión con Israel, y describen a los judíos ortodoxos como "entre los más devotos partidarios de Israel".

"Los pecados y crímenes de Hamas, reza otro pasaje de la carta, también publicada en la Agencia Telegráfica Judía, no eximen al gobierno de Israel de su obligación de hacer todo lo necesario para evitar una hambruna masiva" en Gaza.

Otros firmantes fueron el rabino Pinchas Giller, los rabinos principales de Polonia, Dinamarca y Noruega, junto con rabinos de alto rango de las principales congregaciones ortodoxas de Los Ángeles y Washington. (ANSA).